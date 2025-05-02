اختيار طبيب كويتي للمشاركة في برنامج التبادل العلمي مع الجمعية الأوروبية للجراحة

د.وضاح الرفاعي: تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية العالمية بما يسهم في تطوير القطاع الصحي في البلاد



أعلنت الجمعية الأميركية للجراحة اختيار رئيس قسم الجراحة في جامعة «كريتون» الأميركية الطبيب الكويتي د.وضاح الرفاعي للمشاركة في برنامج التبادل العلمي لعام 2025 مع الجمعية الأوروبية للجراحة ليصبح بذلك أول جراح كويتي وخليجي وعربي ينال هذا الشرف المرموق.

وأعرب د.الرفاعي في تصريح لـ «كونا» عن بالغ فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي حظي به خلال الاجتماع السنوي الـ 31 للجمعية الأوروبية للجراحة الذي انطلقت أعماله في مدينة «جنيڤ» السويسرية اليوم الجمعة وتختتم غدا السبت.

وأكد د.الرفاعي أن هذا الإنجاز هو ثمرة من ثمار الدعم السامي المستمر الذي يحظى به القطاع الطبي من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذا الاختيار يمثل تتويجا لجهود الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، كما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت في المجال الطبي على المستوى العالمي.

وقال إن مسيرته الطبية ستظل مكرسة لخدمة الكويت والإنسانية جمعاء، مشددا على أهمية تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية العالمية بما يسهم في تطوير القطاع الصحي في البلاد.

وفي هذا السياق أعرب د.الرفاعي عن شكره وتقديره للجمعية الأميركية للجراحة على هذا التكريم، مؤكدا تطلعه إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات البرنامج بما يعزز مكانة الكويت على الساحة الطبية العالمية.

وتعتبر الجمعية الأميركية للجراحة التي تأسست عام 1880 أقدم وأعرق منظمة جراحية في الولايات المتحدة وتضم نخبة من الجراحين المتميزين من أبرز المؤسسات الأكاديمية الطبية في الولايات المتحدة.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز التميز والريادة في مجالات العلوم والتعليم ورعاية المرضى مع التركيز على التنوع والنزاهة والابتكار.

ويهدف برنامج التبادل العلمي بين الجمعية الأميركية للجراحة والجمعية الأوروبية للجراحة إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجراحين في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال مشاركة الأطباء المختارين في الاجتماعات السنوية للجمعيتين وتقديم أبحاثهم والتفاعل مع نظرائهم في مختلف التخصصات الجراحية.