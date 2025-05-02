اختيار طبيب كويتي للمشاركة في برنامج التبادل العلمي مع الجمعية الأوروبية للجراحة

اختيار طبيب كويتي للمشاركة في برنامج التبادل العلمي مع الجمعية الأوروبية للجراحة
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د.وضاح الرفاعي: تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية العالمية بما يسهم في تطوير القطاع الصحي في البلاد
أعلنت الجمعية الأميركية للجراحة اختيار رئيس قسم الجراحة في جامعة «كريتون» الأميركية الطبيب الكويتي د.وضاح الرفاعي للمشاركة في برنامج التبادل العلمي لعام 2025 مع الجمعية الأوروبية للجراحة ليصبح بذلك أول جراح كويتي وخليجي وعربي ينال هذا الشرف المرموق.
وأعرب د.الرفاعي في تصريح لـ «كونا» عن بالغ فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي حظي به خلال الاجتماع السنوي الـ 31 للجمعية الأوروبية للجراحة الذي انطلقت أعماله في مدينة «جنيڤ» السويسرية اليوم الجمعة وتختتم غدا السبت.
وأكد د.الرفاعي أن هذا الإنجاز هو ثمرة من ثمار الدعم السامي المستمر الذي يحظى به القطاع الطبي من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذا الاختيار يمثل تتويجا لجهود الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، كما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت في المجال الطبي على المستوى العالمي.
وقال إن مسيرته الطبية ستظل مكرسة لخدمة الكويت والإنسانية جمعاء، مشددا على أهمية تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية العالمية بما يسهم في تطوير القطاع الصحي في البلاد.
وفي هذا السياق أعرب د.الرفاعي عن شكره وتقديره للجمعية الأميركية للجراحة على هذا التكريم، مؤكدا تطلعه إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات البرنامج بما يعزز مكانة الكويت على الساحة الطبية العالمية.
وتعتبر الجمعية الأميركية للجراحة التي تأسست عام 1880 أقدم وأعرق منظمة جراحية في الولايات المتحدة وتضم نخبة من الجراحين المتميزين من أبرز المؤسسات الأكاديمية الطبية في الولايات المتحدة.
وتهدف الجمعية إلى تعزيز التميز والريادة في مجالات العلوم والتعليم ورعاية المرضى مع التركيز على التنوع والنزاهة والابتكار.
ويهدف برنامج التبادل العلمي بين الجمعية الأميركية للجراحة والجمعية الأوروبية للجراحة إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجراحين في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال مشاركة الأطباء المختارين في الاجتماعات السنوية للجمعيتين وتقديم أبحاثهم والتفاعل مع نظرائهم في مختلف التخصصات الجراحية.
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