سفير الكويت في لندن تكريم رئيس جمعية السدو يبرز قيمة الحرف الأصيلة بالثقافة الكويتية

سفير الكويت في لندن تكريم رئيس جمعية السدو يبرز قيمة الحرف الأصيلة بالثقافة الكويتية
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السفير بدر المنيخ: نؤكد دعم الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي الكويتي ونقله إلى المحافل الدولية بما يثري العلاقات الدولية ويقارب بين الشعوب
بيبي الدعيج: النساء المميزات اللاتي فزن بهذه الجائزة حققن إنجازات عديدة في عدة مجالات بهدف الارتقاء والاحتفال بمستوى المرأة العربية وتمكينها
أكد سفير الكويت في لندن بدر المنيخ أن حصول رئيس «جمعية السدو الكويتية» الشيخة بيبي دعيج الجابر على جائزة «مؤسسة لندن العربية» تكريما لدورها في مجال الحفاظ على التراث الثقافي يبرز قيمة الحرف الأصيلة في الثقافة الكويتية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المنيخ لـ «كونا» خلال حفل توزيع جوائز أقامته المؤسسة مساء الخميس في عامه الـ 11 لتكريم عدد من النساء في الوطن العربي تقديرا لإنجازاتهن المتميزة في مجالات متعددة.
وأعرب السفير المنيخ عن الاعتزاز بحصول الشيخة بيبي دعيج الجابر على الجائزة تقديرا لجهودها المتميزة التي بذلتها لنحو عشرة أعوام في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ونشره عبر المعارض والبرامج في عدة دول.
وأضاف: «نؤكد دعم الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي الكويتي ونقله إلى المحافل الدولية بما يثري العلاقات الدولية ويقارب بين الشعوب».
وتابع «تعتز سفارة الكويت بدور رئيس جمعية السدو الكويتية في إبراز قيمة هذه الحرف الأصيلة في الثقافة الكويتية مجددة الشكر على التعاون المستمر بينها وبين جمعية السدو في إطار حرص السفارة على تسليط الضوء بهذا الإرث العريق في مختلف أنشطتها الثقافية مستذكرين اتفاقية التعاون بين الكويت ومؤسسة الملك تشالز لتبادل الخبرات والتقنيات التقليدية في مجال التراث الثقافي حيث ساهمت جمعية السدو من خلال هذه الاتفاقية في تقديم الخبرات الفنية والتقليدية الخاصة بالنسيج الكويتي والتي تم توقيعها في عام 2024».
ومن جهتها، قالت الشيخة بيبي في تصريح لـ «كونا»: إن «خلق الثقافة مسعى مشترك وان الحفاظ عليها مسؤولية مهمة».
وأضافت أن «النساء المميزات اللاتي فزن بهذه الجائزة حققن إنجازات عديدة في عدة مجالات وبهدف واحد مشترك هو الارتقاء والاحتفال بمستوى المرأة العربية وتمكينها».
وأمضت الشيخة بيبي أكثر من عقد من الزمن في دعم النسيج والناسجات الأوائل وضمان استمرارية حرفة نسيج السدو التقليدي في الكويت.
وحرصت في عام 2021 على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتمكين المرأة اللاجئة في مجال الحرف اليدوية.
واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية «يونسكو» في عام 2022 «جمعية السدو الكويتية» منظمة استشارية غير حكومية لديها، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة التاسعة للدول الأطراف لاتفاقية (يونسكو) لصون التراث الثقافي غير المادي.
وتهدف الجوائز التي تقدمها المؤسسة وللعام الحادي عشر على التوالي إلى إبراز الدور المميز لنساء عربيات أصبحن مصدر إلهام الأجيال الصاعدة بإنجازاتهن التي تحققت على المستويين الوطني والدولي في المجالات التعليمية والثقافية والأدبية وريادة الأعمال والصحافة والعلوم وخدمة المجتمع وغيرها.
وحضر الحفل عدد من السفراء العرب والمسؤولين البريطانيين والنشطاء العرب والأجانب في مجالات متعددة.
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