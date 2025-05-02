سفير الكويت في لندن تكريم رئيس جمعية السدو يبرز قيمة الحرف الأصيلة بالثقافة الكويتية



السفير بدر المنيخ: نؤكد دعم الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي الكويتي ونقله إلى المحافل الدولية بما يثري العلاقات الدولية ويقارب بين الشعوب بيبي الدعيج: النساء المميزات اللاتي فزن بهذه الجائزة حققن إنجازات عديدة في عدة مجالات بهدف الارتقاء والاحتفال بمستوى المرأة العربية وتمكينها

أكد سفير الكويت في لندن بدر المنيخ أن حصول رئيس «جمعية السدو الكويتية» الشيخة بيبي دعيج الجابر على جائزة «مؤسسة لندن العربية» تكريما لدورها في مجال الحفاظ على التراث الثقافي يبرز قيمة الحرف الأصيلة في الثقافة الكويتية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المنيخ لـ «كونا» خلال حفل توزيع جوائز أقامته المؤسسة مساء الخميس في عامه الـ 11 لتكريم عدد من النساء في الوطن العربي تقديرا لإنجازاتهن المتميزة في مجالات متعددة.

وأعرب السفير المنيخ عن الاعتزاز بحصول الشيخة بيبي دعيج الجابر على الجائزة تقديرا لجهودها المتميزة التي بذلتها لنحو عشرة أعوام في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ونشره عبر المعارض والبرامج في عدة دول.

وأضاف: «نؤكد دعم الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي الكويتي ونقله إلى المحافل الدولية بما يثري العلاقات الدولية ويقارب بين الشعوب».

وتابع «تعتز سفارة الكويت بدور رئيس جمعية السدو الكويتية في إبراز قيمة هذه الحرف الأصيلة في الثقافة الكويتية مجددة الشكر على التعاون المستمر بينها وبين جمعية السدو في إطار حرص السفارة على تسليط الضوء بهذا الإرث العريق في مختلف أنشطتها الثقافية مستذكرين اتفاقية التعاون بين الكويت ومؤسسة الملك تشالز لتبادل الخبرات والتقنيات التقليدية في مجال التراث الثقافي حيث ساهمت جمعية السدو من خلال هذه الاتفاقية في تقديم الخبرات الفنية والتقليدية الخاصة بالنسيج الكويتي والتي تم توقيعها في عام 2024».

ومن جهتها، قالت الشيخة بيبي في تصريح لـ «كونا»: إن «خلق الثقافة مسعى مشترك وان الحفاظ عليها مسؤولية مهمة».

وأضافت أن «النساء المميزات اللاتي فزن بهذه الجائزة حققن إنجازات عديدة في عدة مجالات وبهدف واحد مشترك هو الارتقاء والاحتفال بمستوى المرأة العربية وتمكينها».

وأمضت الشيخة بيبي أكثر من عقد من الزمن في دعم النسيج والناسجات الأوائل وضمان استمرارية حرفة نسيج السدو التقليدي في الكويت.

وحرصت في عام 2021 على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتمكين المرأة اللاجئة في مجال الحرف اليدوية.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية «يونسكو» في عام 2022 «جمعية السدو الكويتية» منظمة استشارية غير حكومية لديها، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة التاسعة للدول الأطراف لاتفاقية (يونسكو) لصون التراث الثقافي غير المادي.

وتهدف الجوائز التي تقدمها المؤسسة وللعام الحادي عشر على التوالي إلى إبراز الدور المميز لنساء عربيات أصبحن مصدر إلهام الأجيال الصاعدة بإنجازاتهن التي تحققت على المستويين الوطني والدولي في المجالات التعليمية والثقافية والأدبية وريادة الأعمال والصحافة والعلوم وخدمة المجتمع وغيرها.

وحضر الحفل عدد من السفراء العرب والمسؤولين البريطانيين والنشطاء العرب والأجانب في مجالات متعددة.