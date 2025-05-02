أول تعليق من سوريا حول القصف الإسرائيلي لدمشق

MENAFN - Al-Bayan) قالت الرئاسة السورية اليوم الجمعة إن القصف الجوي الذي شنته إسرائيل قرب القصر الرئاسي في دمشق يعد "تصعيدا خطيرا".

وأضافت في بيان "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".