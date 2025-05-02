أول تعليق من سوريا حول القصف الإسرائيلي لدمشق

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أول تعليق من سوريا حول القصف الإسرائيلي لدمشق
(MENAFN- Al-Bayan) قالت الرئاسة السورية اليوم الجمعة إن القصف الجوي الذي شنته إسرائيل قرب القصر الرئاسي في دمشق يعد "تصعيدا خطيرا".
وأضافت في بيان "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".
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