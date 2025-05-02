الأمم المتحدة: بعد 18 شهرا من الحرب غزة تحولت إلى أنقاض

MENAFN - Al-Bayan) قالت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة إن غزة وبعد ما يقرب من 18 شهرا من الحرب تحولت إلى أنقاض مع سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

وأوضحت تشيريفكو فى تصريحات للصحفيين فى جنيف اليوم أن اغلاق السلطات الإسرائيلية جميع منافذ الدخول أمام تدفق البضائع منذ شهرين أطلق العد التنازلي لأسوأ سيناريو بعدما نفدت معظم مخزونات الغذاء وأصبح الوصول إلى المياه مستحيلا فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول أعداد كبيرة من الضحايا .

وحذرت تشيريفكو من أن غزة تقترب من حافة النفاد موضحة أنه تم ترشيد استهلاك الوقود لإجراء العمليات الجراحية الأكثر أهمية فقط ولفتت إلى أن المطابخ المجتمعية فى غزة بدأت في الإغلاق والذي لا يزال يعمل منها لا يمكنه تقديم سوى وجبات متواضعة للغاية مع تزايد الجوعى فى الوقت الذى تنفد طاقة الطهي بسرعة.

وأشارت إلى أن أطفال غزة ينبشون أكوام القمامة الضخمة بحثا عن مواد لحرقها للطهي فى الوقت الذى أنشئت محطات في جميع أنحاء غزة لحرق البلاستيك والنفايات السامة الأخرى لإنتاج الوقود رغم انبعاث أبخرة خطيرة منها تعرض حياة السكان للخطر وتدمر البيئة.

وقالت تشيريفكو إن هذه الأهوال تتواصل في غزة والعالم يراقب وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد لاستئناف إيصال المساعدات على نطاق واسع بمجرد إعادة فتح المعابر مع الحفاظ على تعهدها بالتمسك بالمبادئ ومواصلة تخفيف معاناة الأشخاص أينما كانوا.