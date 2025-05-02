الأمم المتحدة: بعد 18 شهرا من الحرب غزة تحولت إلى أنقاض

الأمم المتحدة: بعد 18 شهرا من الحرب غزة تحولت إلى أنقاض
وأوضحت تشيريفكو فى تصريحات للصحفيين فى جنيف اليوم أن اغلاق السلطات الإسرائيلية جميع منافذ الدخول أمام تدفق البضائع منذ شهرين أطلق العد التنازلي لأسوأ سيناريو بعدما نفدت معظم مخزونات الغذاء وأصبح الوصول إلى المياه مستحيلا فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول أعداد كبيرة من الضحايا .
وحذرت تشيريفكو من أن غزة تقترب من حافة النفاد موضحة أنه تم ترشيد استهلاك الوقود لإجراء العمليات الجراحية الأكثر أهمية فقط ولفتت إلى أن المطابخ المجتمعية فى غزة بدأت في الإغلاق والذي لا يزال يعمل منها لا يمكنه تقديم سوى وجبات متواضعة للغاية مع تزايد الجوعى فى الوقت الذى تنفد طاقة الطهي بسرعة.
وأشارت إلى أن أطفال غزة ينبشون أكوام القمامة الضخمة بحثا عن مواد لحرقها للطهي فى الوقت الذى أنشئت محطات في جميع أنحاء غزة لحرق البلاستيك والنفايات السامة الأخرى لإنتاج الوقود رغم انبعاث أبخرة خطيرة منها تعرض حياة السكان للخطر وتدمر البيئة.
وقالت تشيريفكو إن هذه الأهوال تتواصل في غزة والعالم يراقب وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد لاستئناف إيصال المساعدات على نطاق واسع بمجرد إعادة فتح المعابر مع الحفاظ على تعهدها بالتمسك بالمبادئ ومواصلة تخفيف معاناة الأشخاص أينما كانوا.
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