النفط يتراجع وسط ترقب محادثات تجارية محتملة بين الصين وأمريكا

MENAFN - Al-Bayan) ">انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لتسوية مراكزهم قبل اجتماع أوبك+ وفي ظل بعض الشكوك حول فرص نزغ فتيل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1105 بتوقيت جرينتش. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 59 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت لتسجيل خسارة أسبوعية سبعة بالمئة، كما أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تصل إلى 6.5 بالمئة، في أكبر تراجع أسبوعي لهما في شهر.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن بكين "تقيم" عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 بالمئة، في إشارة إلى خفض محتمل لتوتر تجاري هز الأسواق العالمية وأحدث اضطرابات في سلاسل التوريد.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في أونيكس كابيتال جروب "هناك بعض التفاؤل بشأن العلاقات الأمريكية الصينية، لكن المؤشرات لا تزال أولية للغاية".

وأضاف "لا يزال الوضع متقلبا للغاية، إذ يتأرجح بين خطوة للأمام وخطوتين للخلف فيما يتعلق بالرسوم الجمركية".