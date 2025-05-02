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منصور بن زايد يستقبل وزير المالية السوري

منصور بن زايد يستقبل وزير المالية السوري

2025-05-02 08:12:23
(MENAFN- Al-Bayan) ">استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي محمد يسر برنية، وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، والسيد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، في مختلف المجالات لا سيما في المجالات المالية والتجارية، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

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