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منصور بن زايد يستقبل وزير المالية السوري
(MENAFN- Al-Bayan) ">استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي محمد يسر برنية، وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، والسيد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي.
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، في مختلف المجالات لا سيما في المجالات المالية والتجارية، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.
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