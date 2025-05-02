أسعار النفط تنتعش لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

أسعار النفط تنتعش لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتا أو بنسبة 0.6 بالمئة لتسجل 62.53 دولار للبرميل، ولكنه يتجه نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7 بالمئة .
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.7 بالمئة إلى 59.66 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وأفادت وزارة التجارة الصينية اليوم بأن الولايات المتحدة اتخذت مؤخرا خطوات لفتح قنوات حوار مع بكين.
وفقد النفط ما يقارب خمس قيمته منذ بداية العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض رسوم جمركية، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وبالتالي الإضرار بالطلب على الطاقة.
وعززت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تلك المخاوف، إذ أظهرت الأرقام انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، إلى جانب ضعف في قطاع التصنيع الصيني.
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية