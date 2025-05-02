أسعار النفط تنتعش لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتصريحات صينية فتحت الباب أمام إمكانية استئناف المحادثات مع أميركا، ما عزز الآمال في تهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتا أو بنسبة 0.6 بالمئة لتسجل 62.53 دولار للبرميل، ولكنه يتجه نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7 بالمئة .



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.7 بالمئة إلى 59.66 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وأفادت وزارة التجارة الصينية اليوم بأن الولايات المتحدة اتخذت مؤخرا خطوات لفتح قنوات حوار مع بكين.



وفقد النفط ما يقارب خمس قيمته منذ بداية العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض رسوم جمركية، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وبالتالي الإضرار بالطلب على الطاقة.



وعززت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تلك المخاوف، إذ أظهرت الأرقام انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، إلى جانب ضعف في قطاع التصنيع الصيني.



بترا