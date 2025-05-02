الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء

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الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إلى العاصمة الألبانية تيرانا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.
وكان جلالة الملك قد غادر اليوم أرض الوطن في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة.
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