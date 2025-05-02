  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء

الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء

2025-05-02 08:11:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إلى العاصمة الألبانية تيرانا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.


وكان جلالة الملك قد غادر اليوم أرض الوطن في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة.

MENAFN02052025000208011052ID1109500371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث