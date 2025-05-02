نيران القدس تهدد الضفة: هل نحن مستعدون للكارثة القادمة؟ بقلم علاء كنعان

MENAFN - Palestine News Network ) تواصلت مع صديق يقيم في مدينة القدس، لأستطلع منه الأوضاع الميدانية بعد اندلاع الحرائق الواسعة في جبال المدينة، والتي التهمت أكثر من 24 ألف دونم من الغابات والأحراش، فالمخاوف هناك تزداد من امتداد النيران إلى القدس الشرقية، خاصة مع اتساع رقعة الحرائق بشكل غير مسبوق.

ورغم غياب أي تقارير رسمية تشير إلى خطر انتقال النيران إلى أراضي الضفة الغربية، فإن الاحتمال يبقى واردا، فالنار كما نعلم لا لا تعترف بالحدود المرسومة على الخرائط، والعوامل التي ساهمت في اشتعال الحرائق في القدس، كارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح الجافة، تتوفر كذلك في مناطق واسعة من الضفة الغربية.

أن تاريخ "إسرائيل" لم يخل من حرائق، لكن هذه المرة، وصفها البعض بأنها "أكبر حريق منذ عقد "، حيث أتت النيران على الآلاف الدونمات من الغابات والأراضي، وأدت إلى إخلاء مناطق وإغلاق طرق رئيسية، مع مشاركة واسعة لفرق الإطفاء والجيش الإسرائيلي، وطلب مساعدة، بل وطلب دعم دولي في الإطفاء.

الوضع يذكّر بحرائق عام 2016 التي ضربت مناطق حيفا وجبال القدس ومستوطنة حلميش، وأدت إلى إجلاء نحو 60 ألف شخص، وكذلك بحرائق الكرمل عام 2010 التي اعتبرت من أسوأ الكوارث البيئية هناك.

غالبا ما تتكرر هذه الكوارث خلال مواسم الجفاف وذروة الحرارة، لكنها لا تقتصر على الخسائر البيئية فقط ، فالأثر يمتد إلى الحياة اليومية والاقتصاد والصحة، إغلاق الطرق بين القدس وتل أبيب، تدهور جودة الهواء، خسائر في الغطاء النباتي، وتراجع في الإنتاج الزراعي، كلها نتائج مباشرة وسريعة لمثل هذه الحرائق.

ولان النيران لا تعرف حدودا، فإن خطر امتدادها إلى الضفة الغربية، يضاعف من وطأة الأوضاع المتردية اصلا، فالبنية التحتية الهشة، والاقتصاد في حالة تراجع، مما يجعل أي كارثة طبيعية أن تتحول إلى أزمة إنسانية واقتصادية مركبة بكل أسف.

لا قدر الله، إذا امتدت النيران إلى اراضينا، فإن النتائج لن تقتصر على الخسائر المادية والزراعية والبيئية بل ستشمل تفاقم البطالة والنزوح القسري وتراجع الإنتاج في منطقة يعاني فيها 35% من السكان المتضررين من البطالة أصلا. فتلك الحرائق قد تؤدي كما في " اسرائيل " إلى فرض قيود إضافية على تنقلنا المحدود أصلا، مما يزيد من الضغط الخانق على اقتصادنا المحلي الهش، ويهدد مواردنا الطبيعية، حتى طرقنا في الضفة والتي هي مغلقة بالأساس بالحواجز العسكرية الإسرائيلية والبوابات الحديدية، فإن اندلاع الحرائق سيضيف إليها مزيدا من التعطيل والعزلة بين مناطقنا، وسيعقد عمليات الإخلاء والإنقاذ في حال الضرورة.

أن أي كارثة طبيعية تحل في الضفة الغربية لا يمكن فصلها عن واقع سياسات "إسرائيل" القائمة في الضفة، والذي يجعل حركة تنقلنا مقيدا، ووصول الإغاثة إلينا أكثر صعوبة، وحجم الضرر مضاعفا. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى اتخاذ خطوات وقائية استباقية لحماية أرضنا وشعبنا من خطر الحرائق، تنظيف غاباتنا المتبقية، إدارة الغطاء النباتي، وفرض معايير صارمة للسلامة في المنشآت الزراعية والصناعية، كلها خطوات ضرورية يجب أن تسبق قبل وقوع الكارثة، لا أن تأتي بعدها كعزاء متأخر.

صحيح أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة طوارئ لعام 2024، تهدف إلى التعامل مع الأزمات المختلفة ومن ضمنها الحرائق، وتدعو لتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية لمواجهة الأضرار والتدمير الناتج عن تلك الأزمات. ولكن إذا كانت " إسرائيل " بكل ما تملكه من إمكانيات عسكرية ولوجستية وطائرات متطورة، قد اضطرت إلى طلب مساعدات دولية لإخماد الحرائق، فكيف لنا نحن في الضفة الغربية، المحاصرة والمثقلة بالأزمات، أن نواجه كارثة مماثلة وحدنا؟

الاستعداد والجاهزية لم يعد خيارا، بل أولوية وطنية عاجلة ملحة، فالمخاطر لا تنتظر، والجاهزية تبدأ من التخطيط المحلي، وتستكمل بتنسيق فعال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، قبل أن تتجاوزنا النيران وتلتهم ما تبقى من أمل.