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حصاد أول ١٠٠ يوم من حقبة ترامب الثانية بقلم د. سنية الحسيني

حصاد أول ١٠٠ يوم من حقبة ترامب الثانية بقلم د. سنية الحسيني

2025-05-02 08:11:14
(MENAFN- Palestine News Network ) تشهد العديد من القرارات والسياسات التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية على مدار الأيام المائة السابقة، بخصوص علاقات الولايات المتحدة على الصعيد الخارجي، على وجود توجه لدى الإدارة الأميركية الحالية لإرساء معادلات جديدة في إطار مكانتها في منظومة العلاقات الدولية القائمة. يعد ذلك تحولاً مهماً في سياسة الولايات المتحدة التي أرست قواعدها بعد انتهاء الحرب الباردة، عندما أسست لعهد جديد يتناسب مع مكانتها كقطب أوحد في المنظومة الدولية. ورغم أن التحولات الدولية في النظام الدولي ليس بالأمر الجديد، فقد جاءت باستطراد متراكم عبر السنوات الماضية، باتجاه صعود قوى منافسة للولايات المتحدة كقطب وحيد، حيث بدأت واشنطن تعتبر الصين المنافس الأهم لها منذ عقد من الزمان، وقد اعتبرت أن ذلك ينطبق على روسيا، وإن كان بدرجة أقل. عملت الإدارات السابقة على مواجهة تلك التبدلات الدولية في النظام الدولي، من خلال عدة استراتيجيات باتجاه الاحتفاظ بمكانتها الدولية كقطب أوحد، إلا أن إدارة ترامب الحالية قررت التخلي عن تلك الاستراتيجيات السابقة والتعامل باستراتيجيات جديدة، قد تخسر فيها عوامل قوتها، لصالح ترسيخ وتسريع النظام الدولي الجديد الناشئ.
بعد انتهاء الحرب الباردة، أرست الولايات المتحدة نظاما يتناسب مع قوتها المطلقة، ويقوم على أساس المعايير الشكلية للنظرية الليبرالية، القائمة على المعاهدات والاقتصاد الحر وتفعيل دور المنظمات الدولية، مع احتفاظها أيضاً بالقوة المطلقة، التي كانت مفهومة ضمنياً. وانخرطت دول العالم في تلك المنظومة الدولية المحكومة بالمعايير الأميركية، بما في ذلك الصين وروسيا، التي انخرطت بها، وأصبحت جزءاً منها. وشكلت الدول الغربية، الممثلة بالدول الأوروبية، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، الحليف والداعم والسند للتوجه والسياسة الأميركية، وساعدت بإمكانياتها الجماعية الهائلة على إرسائها، مقابل علاقات مميزة بين الطرفين على الصعيد الاقتصادي والسياسي والحماية العسكرية. قبل عقد تقريباً، بات العالم لا يستطيع أن ينكر ذلك الصعود الصيني المنافس للولايات المتحدة، وبدأت الولايات المتحدة تعتبره في وثائقها الاستراتيجية المنافس الأخطر على المصالح الأميركية، وإدراج روسيا أيضاً في تلك الخانة بدرجة أدنى خطورة. وقد ضغطت الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوروبي لإدراج الصين وروسيا بوصف مشابه في وثائقها الاستراتيجية، وإن جاء ذلك بصيغة مخففة عن الولايات المتحدة، رغم العلاقات الاقتصادية المميزة بتصاعد بين أوروبا وكل من الصين وروسيا.
جاء حقبة ترامب الحالية، وخلال المائة يوم الأولى منها لإرساء سياسة تحمل انقلاباً على السياسات والمعادلات القائمة، وقد يؤدي ذلك لتسريع عملية التحول في النظام الدولي الحالي، والذي عملت الإدارات السابقة على مواجهته وتأخير حدوثه. فكانت الاستراتيجية الأميركية السابقة، القائمة على تحدي ومواجهة نفوذ الأعداء تقوم من خلال دعم الحلفاء خصوصاً على المستوى العسكري، وكان ذلك متجسداً في حلف الناتو، الذي واجه روسيا خلال الحرب في أوكرانيا، وتشكيل تحالفات أمنية في الشرق الأوسط وآسيا، بتوجيه من الولايات المتحدة لمواجهة أعدائها، وفي آسيا لمواجهة عدوها اللدود الصيني. في حين تقوم استراتيجية ترامب اليوم على سحب دعمها لحلفائها، الذين يساعدونها في التصدي لتصاعد نفوذ منافسيها. فهددت الولايات المتحدة بالانسحاب من حلف الناتو، وأعلنت عن عدم نيتها استكمال دعمها المالي والعسكري للحلف، ويواجه حلفاؤها في آسيا الذين اعتمدوا عليها في سياستهم الدفاعية كما في اليابان وكوريا الجنوبية معضلات كبيرة في ظل تلك التطورات. بدأت تلك الدول الحليفة للولايات المتحدة بتبني مقاربة عسكرية جديدة تقوم على أساس الاعتماد على الذات، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من دائرة التنافس العسكري العالمي، والنووي، الذي بدأت تطرحه دول مثل كوريا الجنوبية. ورغم أن مقاربة الاعتماد العسكري الأوروبي على الذات تعكس رغبة أميركية، ودعوات أوروبية سابقة، تبنتها فرنسا على وجه الخصوص، إلا أن ذلك أيضاً يمكن أن يحرر أوروبا من تبعية عسكرية قيدت قرارها لعقود.
وامتدت سياسات ترامب أيضاً لفرض سياسة حمائية لاقتصاد الولايات المتحدة، والتي تجسدت بفرض التعريفات الجمركية المثيرة للجدل، على حساب أقرب المقربين اليها من حلفائها، على رأسهم الدول الأوروبية وكندا، بالإضافة لأعدائها، على رأسهم الصين. وقد شكل ذلك مفاجأة للحلفاء، الذي قرروا أن يعاملوا الولايات المتحدة بالمثل، وفرض تعريفات جمركية مقابلة عليها، في حين قبلت الصين التحدي، وقررت الصمود أمام حرب الولايات الاقتصادية عليها. لم يرد حلفاء الولايات المتحدة على السياسة الاقتصادية الأميركية العقابية تجاههم برد فعل مشابه فقط، بل بدأت تلك الدول بالبحث في امكانية توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين. كما اتخذت اليابان وكوريا الجنوبية سياسات مشابهة لنظرائهم الأوروبيين، في سياسات تبحث عن شراكات مع الصين. وتوجهت كندا كذلك لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع دول أوروبا، لتسد الثغرة التي خلقتها الولايات المتحدة. إن ذلك يفرض مراجعات مهمة لدى الدول الغربية، في سياساتها تجاه أعداء الولايات المتحدة، الذين ليس بالضرورة أن يكونوا أعداء أيضاً لحلفائها الغربيين، لأن واقع اليوم كشف تباين المصالح الغربية الأميركية.
ورغم تراجع ترامب، أو تأخير تنفيذ قراراته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، لمواجهة الزلزال الاقتصادي الذي أنتجته سياساته وقراراته الأخيرة، إلا أن الثقة بالولايات المتحدة قد اهتزت، خصوصاً بين الحلفاء، كما بات أعداء الولايات المتحدة، وخصوصاً الصين، أكثر وعياً وحرصاً وقدرة على مواجهة مثل تلك السياسات الأميركية المتخبطة. كما كشفت سياسة ترامب القناع الذي أخفى وجه الولايات المتحدة الحقيقي الذي توارى خلف المبادئ الليبرالية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، ويهدد بإجراءات مشابهة أخرى. وانتقدت إدارته منظمة الأمم المتحدة، لمواقفها الجماعية والقانونية المنتقدة لما يقترفه الاحتلال بحق الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في جرائم ارتكبها قادة ذلك الاحتلال بحق الفلسطينيين. ويطالب ترامب الاتحاد الأوروبي برفع القواعد التنظيمية عن الشركات الأميركية، وذلك لصالح الشركات الأميركية الكبرى، وفي مجالات عديدة، وهي القواعد التي تضعها أوروبا كي تضمن مستوى مميزا لتقديم الخدمات، وهي معايير تلتزم بها معظم الشركات التي تطمح لتقديم مستوى راق من الخدمات لصالح البشرية. إن هذه المواقف التي يتبناها ترامب اليوم، بالإضافة إلى تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة عقود جلها اعتمد سياسة خارجية عدائية معسكرة، تثبت أن الولايات المتحدة، قد تبنت شكلياً المبادئ الليبرالية، القائمة على التفاهمات الدولية عبر توقيع المعاهدات، ومقاربة الأمن الجماعي لتحقيق العدالة، والتجارة والسوق الحر، كلها سياسات جاءت لترسيخ مكانة الولايات المتحدة في حقبة زمنية معينة.
وواقع الحال اليوم أن الولايات المتحدة لم تعد رائدة لتلك المبادئ، ولم تعد أمينة على تنفيذها وحمايتها. كما أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الاقتصادية والعسكرية الأقوى دون وجود منافسين، في ظل هذا الصعود الكبير لدول عديدة في المنظومة الدولية. إن ذلك يفرض إجراء مراجعات مهمة لدى قوى العالم اليوم، فالولايات المتحدة لا تستطيع ضمن المعطيات الجديدة، والواقع المتغير، أن تفرض سياساتها على عالم بات يعي أهمية التعاون والتفاهم بين أطرافه، ودور الاتفاقيات والمنظمات الدولية لاحتواء الخلافات وخلق الشراكات البناءة لصالح البشرية.

MENAFN02052025000205011050ID1109500368

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