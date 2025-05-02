الصليب الأحمر: الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الاستجابة الإنسانية في غزة "على وشك الانهيار التام بعد أن حرم القصف الإسرائيلي المكثف ومنع دخول المساعدات المواطنين من مقومات الحياة الأساسية".

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان، اليوم الجمعة، أنه إذا لم يستأنف تسليم المساعدات فورا، فلن تتمكن (اللجنة الدولية) من التزود بالمواد الغذائية والأدوية والإمدادات المنقذة للحياة اللازمة لضمان ديمومة الكثير من برامجها في غزة، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي".

وقال باسكال هونت، نائب مدير عمليات اللجنة الدولية: "يكابد المدنيون في غزة كل يوم معاناة هائلة للنجاة من أخطار الأعمال العدائية، والتعامل مع النزوح الذي يتكرر دون هوادة، وتحمل عواقب الحرمان من المساعدات الإنسانية العاجلة".

وأضاف: "يجب ألا يسمح بمزيد من التصعيد في هذا الوضع، ولا يمكن السماح بذلك".

وينص القانون الدولي الإنساني على أنه يقع على عاتق إسرائيل واجب استخدام كل الوسائل المتاحة لها لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، وإذا استمر منع دخول المساعدات، فلن تتمكن اللجنة الدولية من مواصلة تنفيذ برامج مثل دعم المطابخ المجتمعية التي توفر في كثير من الأحيان الوجبة الوحيدة التي يتلقاها الناس في اليوم إلا لبضعة أسابيع قادمة".

وتنفد المواد الغذائية والإمدادات الطبية في مستشفى الصليب الأحمر الميداني في غزة إلى مستوى ينذر بالخطر، مع استنفاد بعض الأدوية والمستهلكات الأساسية بالفعل، وفق البيان.

وتقوم المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى بإعادة تنظيم المخزونات واستخدام الإمدادات وفق الأولوية لتتمكن من مواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.

ويشهد وضع المياه والصرف الصحي والنظافة تدهورا حادا، وأدى تعطيل نظم المياه بما في ذلك إغلاق خطوط أنابيب المياه وتدمير شاحنات الصرف الصحي التي لا غنى عنها إلى رفع خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه إلى مستويات غير مقبولة.

وأشار البيان إلى أن الوضع يتفاقم بسبب الهجمات المتكررة التي تؤثر على عمل مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي.

وأدت الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية مثل مستشفى الكويت الميداني والمستشفى الأهلي في الأسابيع الأخيرة إلى مزيد من الشلل في النظام الصحي الآيل إلى الانهيار في غزة، بحسب البيان.

وذكرت اللجنة الدولية أنها لا تزال ملتزمة بخدمة المدنيين في غزة، "لكن الوضع الأمني المتدهور يحد بشدة من عمل موظفي اللجنة الدولية وشركائها وقدرتهم على التحرك".

وقالت "يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين، وإن لم تتخذ إجراءات فورية، ستنزلق غزة إلى مزيد من الفوضى".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

02/05/2025 14:36:30