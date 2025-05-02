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مكتوم بن محمد يشيد بجهود محمد سلطان بن ثاني في توثيق الحياة ونشر روح الإيجابية بدبي

مكتوم بن محمد يشيد بجهود محمد سلطان بن ثاني في توثيق الحياة ونشر روح الإيجابية بدبي

2025-05-02 08:02:02
(MENAFN- Al-Bayan) أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمحمد سلطان بن ثاني أحد أبناء دبي الأوفياء الذي سخّر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لرواية القصة الحقيقية لهذه المدينة النابضة بالحياة بعدسته المبدعة، وحواراته الأصيلة ، كما أثنى سموه على جهوده في توثيق الحياة بدبي ونشر روح الإيجابية، وتعزيز الانتماء بين سكانها ومُحبيها.

ودون سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "محمد سلطان بن ثاني هو أحد أبناء دبي الأوفياء، والذي سخّر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لرواية القصة الحقيقية لهذه المدينة النابضة بالحياة. بعدسته المبدعة، وحواراته الأصيلة وثّق محمد ملامح دبي التي نعرفها ونعتز بها، إنسانيتها، أصالتها، ونبضها الذي لا يهدأ. أظهر للعالم وجهاً مُشرقاً يعكس دفء أهلها، وترابط مجتمعها، وجمال تفاصيلها. نُثمّن جهوده المستمرة في توثيق الحياة في دبي، ونشر روح الإيجابية، وتعزيز الانتماء بين سكانها ومُحبيها. أمثال محمد هم من يُخلّدون هوية المدن ويجعلونها أقرب للقلوب".

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