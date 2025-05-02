13 ألفاً و500 طلب لخدمات إسلامية دبي خلال الربع الأول من 2025

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تقديم أكثر من 13 ألفا و500 طلب لخدمات الدائرة المتنوعة خلال الربع الأول من عام 2025 ضمن جهودها المستمرة لتعزيز دورها الديني والمجتمعي وتقديم خدمات رفيعة المستوى تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات في الإمارة.

وتصدرت خدمة الفتوى للاستخدام الشخصي قائمة الخدمات الأكثر طلبا حيث أصدرت إدارة الإفتاء 3259 فتوى شرعية ما يعكس ثقة الجمهور في مرجعية الدائرة وحرصهم على الحصول على إجابات دقيقة من مصادر معتمدة.

وفي جانب نشر رسالة الإسلام سجل مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية إصدار 2267 شهادة إشهار إسلام ما يعكس الجهود المتواصلة في التعريف بالإسلام وقيمه السمحاء.

أما على صعيد العمل الخيري فقد بلغت طلبات الموافقة على إقامة خيم الإفطار أو توزيع الوجبات 3241 طلباً في مؤشر على التفاعل الكبير من المجتمع ومؤسساته مع المبادرات الرمضانية. كما قدمت إدارة المؤسسات الخيرية 541 خدمة لتنظيم فعاليات خيرية ما يعكس ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وفي مجال التوجيه والإرشاد تلقت الدائرة 258 طلباً لتوفير مفتٍ أو محاضر أو واعظ إلى جانب 297 فعالية إسلامية جديدة نظمتها إدارات التثقيف الديني والمؤسسات الإسلامية.

كما بلغ عدد المشاركين في الدورات والمسابقات الثقافية والدينية 344 مشاركاً ما يعكس الحضور النشط لبرامج التوعية المجتمعية التي تنفذها الدائرة.

وفي قطاع المساجد استقبلت الدائرة 634 طلباً لتحديد اتجاه القبلة و63 طلباً للتبرع العيني للمساجد إضافة إلى 22 طلباً لتخصيص أراضٍ لبناء مساجد جديدة ضمن خطط دعم البنية التحتية الدينية.

أما في ما يتعلق بخدمات المؤسسات الإسلامية فقد تم إصدار 11 ترخيصاً جديداً وتجديد 22 ترخيصاً إلى جانب 10 طلبات لتعيين موظفين جدد مما يعكس نمواً مطرداً في هذا القطاع.

وتعكس هذه الأرقام التزام الدائرة بتقديم خدمات متكاملة بكفاءة وجودة عالية مشيرا إلى حرص إسلامية دبي على الاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين وتطوير منظومة الخدمات الرقمية والميدانية بما يواكب تطلعات المجتمع ويُسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وفق أعلى معايير التميز الحكومي.

وتستمر الدائرة في توسيع نطاق الوصول إلى كافة شرائح المجتمع تحقيقاً لرؤيتها في الريادة في العمل الديني والخيري والثقافي على مستوى إمارة دبي.