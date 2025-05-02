رحلة شاملة مليئة بالفخامة في انتظار ضيوف منتجع الوثبة الصحراوي في أبوظبي

يقدّم منتجع وسبا الوثبة الصحراوي، أبوظبي، هذا الصيف عرضين استثنائيين، اعتبارًا من 1 مايو وحتى 30 سبتمبر 2025: العطلة الشاملة الفاخرة والملاذ الصحراوي المتكامل. تم تصميم العرضين بعناية لدمج أعلى مستويات الفخامة والراحة. سواء كان الضيوف من عشاق السكينة أو المغامرة، يقدم المنتجع تجربة متكاملة تنقلهم إلى أحضان الطبيعة، حيث تتحول كل لحظة إلى ذكرى خالدة وسط الأجواء الصحراوية الساحرة.

يُعد منتجع الوثبة الصحراوي الوجهة المثالية للهروب من صخب الحياة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بلحظات من الصفاء والتواصل مع الذات. تبدأ الرحلة مع مجموعة متنوعة من تجارب الطهي الاستثنائية التي ترضي جميع الأذواق، بدءًا من مطعم تيرا سيكا بنكهاته الإيطالية الأصيلة، وصولاً إلى مطعم بيت الحنين بأطباقه الدافئة المستوحاة من روح الضيافة العربية.

للباحثين عن الفخامة والراحة، يقدم عرض العطلة الشاملة الفاخرة تجربة مترفة لا حدود لها من شروق الشمس حتى غروبها. يتضمن العرض المشروبات والكوكتيلات المختارة طوال اليوم في لاونج المسيان والمشروبات المنعشة بجانب المسبح لضمان راحة الضيوف في كل لحظة. وتكتمل التجربة الفريدة مع الوجبات الخفيفة المتوفرة طوال اليوم والميني بار المجهز بالكامل بالإضافة إلى مجموعة من المغامرات داخل المنتجع مثل تجربة محاكاة ركوب الأمواج في فلو رايدر أو لحظات الاسترخاء مع الرماية أو الجلسات الهادئة في سراي سبا. تبدأ الأسعار من 1,950 درهم لليلة.

يوفّر عرض الملاذ الصحراوي المتكامل إقامة توازن بين الراحة والاستكشاف، تشمل جميع الوجبات في كل المطاعم، والمشروبات خلال أوقات الطعام، لتأخذ الضيوف في رحلة هادئة إلى قلب الصحراء، حيث تلتقي الرفاهية بروائع الطهي وسط أجواء من السكينة والجمال. تبدأ الأسعار من 1,050 درهم لليلة.

تُعد العافية ركنًا أساسيًا في تجربة الإقامة في منتجع الوثبة الصحراوي، حيث يُتاح للضيوف فرصة الاستمتاع بمرافق مركز اللياقة البدنية وسراي سبا، الذي يقدم مجموعة من العلاجات الفاخرة وسط أجواء هادئة ومريحة. وفي إطار الخدمات الشاملة، يوفّر المنتجع إقامة مجانية للأطفال دون سن 12 عامًا تشمل الوجبات، مما يجعله وجهة مثالية لصناعة ذكريات عائلية مليئة بالدفء والفرح.

يُلبي منتجع الوثبة الصحراوي جميع تطلعات ضيوفه، سواء كانوا في بحث عن عزلة هادئة بعيدًا عن ضجيج الحياة، أو يتوقون إلى مغامرات مشتركة في أحضان الطبيعة، أو يرغبون في قضاء لحظات من التواصل العميق مع أحبائهم. مع عروض الإقامة الشاملة لهذا الموسم، يدعو المنتجع ضيوفه للاستمتاع بكل لحظة من لحظات الهدوء والراحة، وسط مشاهد صحراوية آسرة تأسر الحواس وتغمر الروح بالسكينة.

للحجز، يُرجى الاتصال على الرقم 9712204444+، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:

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