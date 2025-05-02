انتحار مؤثرة شهيرة بسبب انخفاض عدد متابعيها على إنستغرام

خبرني - صُدم الرأي العام الهندي بخبر انتحار المؤثرة ومؤسسة علامة التجميل "ميشا أغروال"، قبل يومين فقط من عيد ميلادها الخامس والعشرين، وذلك بعد معاناة نفسية شديدة، بسبب تراجع عدد متابعيها على إنستغرام.

وأعلنت شقيقتها، عبر بيان نُشر على حساب العائلة في "إنستغرام"، أن ميشا قد أنهت حياتها بعد تدهور حالتها النفسية، قائلة: "أختي الصغيرة بَنَت عالمها حول إنستغرام وعدد المتابعين، وكل حلمها كان أن تصل إلى مليون متابع.. ومنذ بدأت الأرقام في التراجع، انهارت تماماً وشعرت أنها بلا قيمة، منذ أبريل (نيسان) كانت غارقة في الاكتئاب".

وبحسب وسائل إعلام هندية، كانت ميشا أغروال شخصية معروفة على منصات التواصل، يتابعها أكثر من 359 ألف شخص على إنستغرام، و239 ألف على فيس بوك، كما كانت تدير قناتها الخاصة على يوتيوب "The Misha Agrawal Show" التي حصدت أكثر من 21 ألف مشترك.

وأطلقت أيضاً علامتها التجارية "Mish Cosmetics" التي تخصصت في منتجات العناية بالشعر والبشرة، وحققت من خلالها شهرة واسعة بين جيل الشباب.

لكن خلف هذا النجاح الظاهري، كانت تعيش ميشا صراعاً داخلياً مريراً، إذ كانت تستعد لدخول امتحانات القضاء، وتحمل شهادة في القانون، إلا أن ضغوط الشهرة ومقاييس النجاح الرقمية سلبت منها الإحساس بقيمتها الذاتية، بحسب وصف شقيقتها، موضحةً أنها كانت تبكي وتردد: "ماذا سأفعل إن قلّ عدد متابعيني؟ مسيرتي انتهت".

ورغم محاولات العائلة لطمأنتها وتذكيرها بأن هذه الأرقام لا تعني كل شيء، وأن لديها مستقبل مشرق في القانون، إلا أن الضغوط النفسية غلبتها، حيث كتبت شقيقتها: "طلبت منها أن تُركّز على سعادتها، وتترك القلق والاكتئاب خلفها، لكنها لم تستمع، أصبحت مهووسة بإنستغرام والمتابعين لدرجة أنها اختارت الرحيل".

في هذا السياق، لم تتأخر ردود فعل المشاهير حول رحيل ميشا أغروال، إذ كتبت الممثلة الهندية تاپسي بانو على خاصية "القصص القصيرة" في إنستغرام تعليقاً مؤثراً قالت فيه: "هذا ما كنت أخشاه دوماً.. أن يصبح عدد المتابعين أهم من الحياة نفسها، وأن يُغنيك الحب الافتراضي عن الحب الحقيقي".

أما صانعة المحتوى هارجاس سيتي، والتي أدرجت ضمن قائمة "أفضل 100 مؤثر في الهند 2024"، فعبّرت عن شكوكها بأن تكون هذه الحادثة مرتبطة فقط بانخفاض المتابعين، مشيرة إلى أن ميشا ربما كانت تمرّ بأزمة عاطفية أيضاً، وقالت: "رأيت بعض القصص القريبة منها وكانت تبدو متأثرة من شخص ما.. ما حدث محزن بشدة".