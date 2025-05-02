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القطري عبدالرحمن الجاسم يدير نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

القطري عبدالرحمن الجاسم يدير نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

2025-05-02 08:01:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يقود الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بين الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني، التي تقام غداً السبت على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يعد هذا الظهور الثاني للجاسم كحكم ساحة في نهائي أهم بطولة للأندية في القارة، بعد أن أدار نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2020 بين بيرسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وستكون هذه هي المباراة السادسة التي يديرها الجاسم في النسخة الحالية من البطولة، بعد أربع مباريات في مرحلة الدوري وواحدة في دور الـ16، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ويعاون الجاسم في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان طالب سالم المري ورمزان سعيد النعيمي، وكلاهما من قطر، إلى جانب الحكم الرابع أحمد العلي من الكويت، بينما سيكون عبد الهادي العنزي من الكويت حكما مساعداً احتياطياً.

وسيتولى القطري خميس محمد المري مهمة حكم الفيديو المساعد "الفار"، بمساعدة فو مينج من الصين.

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