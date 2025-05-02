القطري عبدالرحمن الجاسم يدير نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

القطري عبدالرحمن الجاسم يدير نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
خبرني - يقود الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بين الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني، التي تقام غداً السبت على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.
يعد هذا الظهور الثاني للجاسم كحكم ساحة في نهائي أهم بطولة للأندية في القارة، بعد أن أدار نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2020 بين بيرسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.
وستكون هذه هي المباراة السادسة التي يديرها الجاسم في النسخة الحالية من البطولة، بعد أربع مباريات في مرحلة الدوري وواحدة في دور الـ16، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة.
ويعاون الجاسم في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان طالب سالم المري ورمزان سعيد النعيمي، وكلاهما من قطر، إلى جانب الحكم الرابع أحمد العلي من الكويت، بينما سيكون عبد الهادي العنزي من الكويت حكما مساعداً احتياطياً.
وسيتولى القطري خميس محمد المري مهمة حكم الفيديو المساعد "الفار"، بمساعدة فو مينج من الصين.
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