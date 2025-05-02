مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس بسبب ظروف السوق

مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس بسبب ظروف السوق
خبرني - قالت شركة مايكروسوفت، يوم الخميس، إنها رفعت أسعار التجزئة الموصى بها لأجهزة ألعاب الفيديو "إكس بوكس" وبعض وحدات التحكم على مستوى العالم بسبب "ظروف السوق".
ويعني هذا الإعلان أن المستهلكين سيدفعون المزيد مقابل هذه أجهزة التحكم، نظرًا لارتفاع التكاليف نتيجةً للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات في وقت سابق من هذا العام.
وقالت "مايكروسوفت" في صفحة الدعم: "ندرك أن هذه التغييرات قد تكون صعبة، وقد أُجريت بدراسة متأنية نظرًا لظروف السوق وارتفاع تكلفة التطوير"، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".
وأضافت: "نواصل التركيز على توفير المزيد من الطرق للعب المزيد من الألعاب على أي شاشة، وضمان تقديم قيمة للاعبي إكس بوكس". وذكرت "مايكروسوفت" أن هذه الزيادة لن تؤثر على ألعاب الفيديو الحالية.
وأعلنت شركتا "نينتندو" و"سوني" عن خطط لزيادة الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
ففي أبريل الماضي، أعلنت شركة نينتندو اليابانية للألعاب عن جهاز ألعاب "Switch 2" بسعر 449.99 دولار، وهو ما يمثل قفزة عن سعر النسخة الأصلية " Switch" البالغ 300 دولار. ورفعت الشركة كذلك أسعار الألعاب.
وأعلنت شركة سوني، مستشهدةً بالتضخم وتقلبات العملة، أن جهاز "بلاي ستيشن 5" الذي يأتي بدون مشغل أقراص سيرتفع سعره في أوروبا وثلاث دول أخرى، اعتبارًا من 14 أبريل. كما ارتفعت أسعار خدمة اشتراك "PlayStation Plus"، الذي تتيح للمستخدمين تنزيل الألعاب واللعب ضد آخرين عبر الإنترنت، في بعض الدول.
وبالنسبة لشركة مايكروسوفت، فقد ارتفع سعر جهاز "Xbox Series S" الأساسي بسعة تخزين 512 غيغابايت في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الخميس إلى 379.99 دولار، بزيادة عن سعره السابق البالغ 299.99 دولار.
وسيبلغ سعر جهاز "Xbox Series X" الرائد 599.99 دولارًا، بزيادة عن سعره السابق البالغ 499.99 دولار. وقد طُرح كلا الجهازين لأول مرة في عام 2020. وسيرتفع سعر الإصدار الخاص من وحدة تحكم إكس بوكس اللاسلكية من 69.99 دولار إلى 79.99 دولار.
وأعلنت "مايكروسوفت" أيضًا أن السعر الموصى به لبعض الألعاب الجديدة سيكون 79.99 دولار خلال فترة العطلات. وفي عام 2023، ارتفعت أسعار ألعاب "مايكروسوفت" الرئيسية من 60 دولار إلى 70 دولارًا.
وأصبحت تكلفة إنتاج ألعاب الفيديو الشهيرة أعلى، وهي مشكلة تُثير قلق "مايكروسوفت" بشكل خاص بعد استحواذها على شركة صناعة ألعاب الفيديو "Activision Blizzard" مقابل 75.4 مليار دولار في عام 2023.
وقد بلغت تكلفة إنتاج لعبة "Call of Duty: Black Ops Cold War" من "Activision Blizzard" في عام 2020 ما يزيد عن 700 مليون دولار، وفقًا لما ذكره موقع "Game File".
ويوم الأربعاء، أعلنت "مايكروسوفت" أن مبيعات لُعبتي "Call of Duty" و"Minecraft" زادت خلال الربع المالي الثالث.
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