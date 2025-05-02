مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس بسبب ظروف السوق

خبرني - قالت شركة مايكروسوفت، يوم الخميس، إنها رفعت أسعار التجزئة الموصى بها لأجهزة ألعاب الفيديو "إكس بوكس" وبعض وحدات التحكم على مستوى العالم بسبب "ظروف السوق".

ويعني هذا الإعلان أن المستهلكين سيدفعون المزيد مقابل هذه أجهزة التحكم، نظرًا لارتفاع التكاليف نتيجةً للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات في وقت سابق من هذا العام.

وقالت "مايكروسوفت" في صفحة الدعم: "ندرك أن هذه التغييرات قد تكون صعبة، وقد أُجريت بدراسة متأنية نظرًا لظروف السوق وارتفاع تكلفة التطوير"، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".

وأضافت: "نواصل التركيز على توفير المزيد من الطرق للعب المزيد من الألعاب على أي شاشة، وضمان تقديم قيمة للاعبي إكس بوكس". وذكرت "مايكروسوفت" أن هذه الزيادة لن تؤثر على ألعاب الفيديو الحالية.

وأعلنت شركتا "نينتندو" و"سوني" عن خطط لزيادة الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

ففي أبريل الماضي، أعلنت شركة نينتندو اليابانية للألعاب عن جهاز ألعاب "Switch 2" بسعر 449.99 دولار، وهو ما يمثل قفزة عن سعر النسخة الأصلية " Switch" البالغ 300 دولار. ورفعت الشركة كذلك أسعار الألعاب.

وأعلنت شركة سوني، مستشهدةً بالتضخم وتقلبات العملة، أن جهاز "بلاي ستيشن 5" الذي يأتي بدون مشغل أقراص سيرتفع سعره في أوروبا وثلاث دول أخرى، اعتبارًا من 14 أبريل. كما ارتفعت أسعار خدمة اشتراك "PlayStation Plus"، الذي تتيح للمستخدمين تنزيل الألعاب واللعب ضد آخرين عبر الإنترنت، في بعض الدول.

وبالنسبة لشركة مايكروسوفت، فقد ارتفع سعر جهاز "Xbox Series S" الأساسي بسعة تخزين 512 غيغابايت في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الخميس إلى 379.99 دولار، بزيادة عن سعره السابق البالغ 299.99 دولار.

وسيبلغ سعر جهاز "Xbox Series X" الرائد 599.99 دولارًا، بزيادة عن سعره السابق البالغ 499.99 دولار. وقد طُرح كلا الجهازين لأول مرة في عام 2020. وسيرتفع سعر الإصدار الخاص من وحدة تحكم إكس بوكس اللاسلكية من 69.99 دولار إلى 79.99 دولار.

وأعلنت "مايكروسوفت" أيضًا أن السعر الموصى به لبعض الألعاب الجديدة سيكون 79.99 دولار خلال فترة العطلات. وفي عام 2023، ارتفعت أسعار ألعاب "مايكروسوفت" الرئيسية من 60 دولار إلى 70 دولارًا.

وأصبحت تكلفة إنتاج ألعاب الفيديو الشهيرة أعلى، وهي مشكلة تُثير قلق "مايكروسوفت" بشكل خاص بعد استحواذها على شركة صناعة ألعاب الفيديو "Activision Blizzard" مقابل 75.4 مليار دولار في عام 2023.

وقد بلغت تكلفة إنتاج لعبة "Call of Duty: Black Ops Cold War" من "Activision Blizzard" في عام 2020 ما يزيد عن 700 مليون دولار، وفقًا لما ذكره موقع "Game File".

ويوم الأربعاء، أعلنت "مايكروسوفت" أن مبيعات لُعبتي "Call of Duty" و"Minecraft" زادت خلال الربع المالي الثالث.