اتفاقية تسويق مشتركة بين هيئة تنشيط السياحة وشركة المسافر السعودية

خبرني - وقعت هيئة تنشيط السياحة الأردنية اتفاقية تسويق مشتركة مع شركة "المسافر" السعودية، إحدى أبرز شركات تنظيم الرحلات في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025 المنعقد في دبي.

وتهدف الاتفاقية إلى الترويج للأردن كوجهة سياحية مفضلة في السوق السعودي، عبر تنفيذ حملات تسويق رقمية مشتركة تُبرز ما يتمتع به الأردن من مقومات سياحية طبيعية وتاريخية وثقافية متنوعة.

وأكد مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات : أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق المصدّرة للسياحة إلى الأردن. وقال: "نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة عدد السياح السعوديين، وتقديم الأردن كخيار أول للسياحة في المنطقة."

وبيّن أن السياحة السعودية إلى الأردن شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث زار المملكة نحو 1.3 مليون سائح سعودي، بنسبة زيادة بلغت نحو 16% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس عمق الروابط السياحية والاجتماعية بين البلدين.

ووقع الاتفاقية ممثلا عن هيئة تنشيط السياحة مدير دائرة التسويق في الهيئة احمد الحمود .

وتمثل الاتفاقية بداية لسلسلة من الشراكات المستقبلية مع شركات سياحية كبرى في المنطقة، ضمن خطتها التوسعية الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط، خاصة في السوق الخليجي ودول الجوار.