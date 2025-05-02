شـكر وعرفان للخدمات الطبية الملكية
خبرني - يتقدم الحاج فرح ياسين الصبيحي و الباشا محمد ياسين الصبيحي بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لمديرية الخدمات الطبية الملكية وكافة كوادرها وعلى رأسهم الباشا يوسف زريقات وشكر خاص إلى الأطباء المميزين ( الدكتور طارق سمارنة و الدكتور محمد الزعبي و الدكتور بشار عناقرة و الدكتور صادق الدعمه ) و جميع الكادر الطبي من أطباء ومقيمين وممرضين وممرضات على جهودهم الكبيرة ومستوى الرعاية الصحية والطبية عالية المستوى وما هذا التميز ورقي الأداء والعمل والإنجاز إلا دليل على حسن الإدارة و الكفاءة الطبية العالية التي يتمتع بها نشامى الخدمات الطبية الملكية.
كل كلمات الشكر والعرفان تقف عاجزة أمام تلك السواعد الطبية الرائعة بارك الله بكم و حفظكم لخير الوطن و قيادته الهاشمية المظفرة.
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