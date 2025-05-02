شـكر وعرفان للخدمات الطبية الملكية

خبرني - يتقدم الحاج فرح ياسين الصبيحي و الباشا محمد ياسين الصبيحي بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لمديرية الخدمات الطبية الملكية وكافة كوادرها وعلى رأسهم الباشا يوسف زريقات وشكر خاص إلى الأطباء المميزين ( الدكتور طارق سمارنة و الدكتور محمد الزعبي و الدكتور بشار عناقرة و الدكتور صادق الدعمه ) و جميع الكادر الطبي من أطباء ومقيمين وممرضين وممرضات على جهودهم الكبيرة ومستوى الرعاية الصحية والطبية عالية المستوى وما هذا التميز ورقي الأداء والعمل والإنجاز إلا دليل على حسن الإدارة و الكفاءة الطبية العالية التي يتمتع بها نشامى الخدمات الطبية الملكية.



كل كلمات الشكر والعرفان تقف عاجزة أمام تلك السواعد الطبية الرائعة بارك الله بكم و حفظكم لخير الوطن و قيادته الهاشمية المظفرة.