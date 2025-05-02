وزارة الأشغال تنهي مسح شبكة الطرق بالأقمار الصناعية

خبرني - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان مسح شبكة الطرق المعبدة في المملكة باستخدام تقنية الأقمار الصناعية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأفادت الوزارة، الجمعة، بأنه تم حصر متطلبات الصيانة وتقدير كلفة صيانة الطرق ضمن اختصاصها، مشيرة إلى الانتهاء من مسح وجمع بيانات ومواصفات وحالة عدد من الطرق الرئيسية بطول 2000 كيلومتر. وقد تم تحديد أولويات الصيانة لكل طريق من خلال عطاء خاص بإنشاء نظام إدارة أصول الطرق.

وأضافت أن هذا المسح ساهم في إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لأصول شبكة الطرق، مما يسهل إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، وإدارة الأصول، وجدولة عمليات الصيانة، ورفع كفاءة الطرق، وتطوير خطط الصيانة الروتينية والسنوية والخمسية والعشرية، بالإضافة إلى التوسعات والخطط المستقبلية لشبكة الطرق بكافة تصنيفاتها (رئيسي، ثانوي، قروي، زراعي) ضمن اختصاص الوزارة.

ولفتت إلى أنها صممت وطورت ونفذت نظام إدارة أصول الطرق (RAMS) لتلبية الاحتياجات المحددة للوزارة، من خلال تحسين عملية تخطيط صيانة الطرق، حيث سينقل الوزارة من نهج تفاعلي قائم على التمويل إلى نموذج استباقي قائم على البيانات فيما يتعلق بصيانة الطرق؛ وذلك من خلال تخصيص الموارد بكفاءة بناءً على الحالة الفعلية للطرق، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الصيانة الأكثر أهمية، ومعالجة الطرق التي تعاني من سوء الحالة، والصيانة المبكرة، مما يُحقق أقصى استفادة من الموارد المالية المحدودة، ويمكن الوزارة من التخطيط السليم للموازنات واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة تُساهم في تقليل التكاليف، وزيادة عمر البنية التحتية، وتحسين ترتيب مؤشرات الطرق دوليًا، كما يعزز الشفافية ويقلل الأثر.

ووضعت الوزارة قائمة أولويات لصيانة الطرق بناءً على المحافظة وتصنيف الطريق، وتم تحديد متطلبات الصيانة اللازمة وتقدير الكلف المالية اللازمة للصيانة والإدامة بناءً على مخرجات الدراسات، وإرسال هذه الأولويات لمديريات الأشغال في المحافظات، لإدراجها ضمن برامج الموازنة لديهم، واطلاع مجالس المحافظات عليها.

يشار إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، أعلن الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، عن مسح للشوارع بالأقمار الصناعية الذي أظهر أن 33% من شوارع الأردن الرئيسية جيدة، و50% بوضع متوسط، و15% مقبولة.