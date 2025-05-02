لبنان يحذّر حماس من تهديد أمنه القومي

خبرني - حذر لبنان حركة حماس، من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، وفقا لبيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان.

وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي ترأس اجتماع المجلس الأعلى، وفقا للبيان، ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، حيث إنّ سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار.

وأشار البيان إلى أن لبنان ستتخذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وأضاف أن عون أكّد تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومباردة السلام العربية، مشددا على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر.

ولفت البيان إلى أن مباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة في لبنان، مشدداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.