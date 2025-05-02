  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
السجن 6 سنوات لأردني في امريكا

السجن 6 سنوات لأردني في امريكا

2025-05-02 07:14:51
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إن مواطنا أردنيا في أورلاندو بولاية فلوريدا حُكم عليه بالسجن ست سنوات في سجن اتحادي أمريكي بتهمة التهديد والهجوم على شركات بسبب افتراض دعمها لإسرائيل.

ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان تزايدا في التهديدات في الولايات المتحدة ضد اليهود والمسلمين والعرب والفلسطينيين والإسرائيليين منذ اندلاع حرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر ممثلو الادعاء أن ه.ي.ه (44 عاما) الذي وصفوه بأنه“مواطن أردني مقيم بشكل غير قانوني في أورلاندو”، اقتحم منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في ويدجفيلد بولاية فلوريدا في يونيو حزيران 2024. وورد في بيان وزارة العدل أنه تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 450 ألف دولار.

كما حطم أبوابا وهدد محلات تجارية أخرى.

وألقت السلطات القبض عليه في يوليو تموز 2024 ووجهت إليه الاتهامات رسميا في أغسطس آب وأقر بالذنب في ديسمبر كانون الأول.

وقالت وزارة العدل في بيان إن حنيحن متهم بمهاجمة شركات في منطقة أورلاندو منذ يونيو حزيران تقريبا بسبب افتراض دعمها لإسرائيل.

وأضافت الوزارة أنه كان يعمد في جنح الليل، وهو يضع قناعا، إلى تحطيم الأبواب الزجاجية الأمامية للشركات ويترك خلفه رسائل تحذيرية.

MENAFN02052025000151011027ID1109500201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث