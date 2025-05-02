السجن 6 سنوات لأردني في امريكا

خبرني - قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إن مواطنا أردنيا في أورلاندو بولاية فلوريدا حُكم عليه بالسجن ست سنوات في سجن اتحادي أمريكي بتهمة التهديد والهجوم على شركات بسبب افتراض دعمها لإسرائيل.

ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان تزايدا في التهديدات في الولايات المتحدة ضد اليهود والمسلمين والعرب والفلسطينيين والإسرائيليين منذ اندلاع حرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر ممثلو الادعاء أن ه.ي.ه (44 عاما) الذي وصفوه بأنه“مواطن أردني مقيم بشكل غير قانوني في أورلاندو”، اقتحم منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في ويدجفيلد بولاية فلوريدا في يونيو حزيران 2024. وورد في بيان وزارة العدل أنه تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 450 ألف دولار.

كما حطم أبوابا وهدد محلات تجارية أخرى.

وألقت السلطات القبض عليه في يوليو تموز 2024 ووجهت إليه الاتهامات رسميا في أغسطس آب وأقر بالذنب في ديسمبر كانون الأول.

وقالت وزارة العدل في بيان إن حنيحن متهم بمهاجمة شركات في منطقة أورلاندو منذ يونيو حزيران تقريبا بسبب افتراض دعمها لإسرائيل.

وأضافت الوزارة أنه كان يعمد في جنح الليل، وهو يضع قناعا، إلى تحطيم الأبواب الزجاجية الأمامية للشركات ويترك خلفه رسائل تحذيرية.