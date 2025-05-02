داير يقرر الرحيل عن بايرن في نهاية الموسم
وانضم اللاعب الدولي الإنجليزي السابق (31 عاما) إلى بايرن على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني من العام الماضي بعدما قضى عشر سنوات مع توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتقل داير إلى بايرن بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، إذ وقع على عقد حتى يونيو حزيران 2025، وقرر الآن عدم تمديد العقد لفترة أطول.
وقال فرويند للصحفيين "أجرينا محادثات مع إريك حول العقد الجديد. لكنه أخبرنا برغبته في عدم التمديد وأنه سيرحل عن الفريق".
وأضاف "إنه شخص رائع. أمضينا وقتا مميزا معا. وهو شعر أيضا بأنه في منزله هنا في ميونيخ وفي النادي. نأمل أن يكلل مسيرته معنا بأول لقب له".
وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن داير وافق على الانتقال إلى موناكو بعقد يمتد لثلاث سنوات، وأنه سينضم إلى الفريق المنافس في الدوري الفرنسي في يوليو تموز المقبل.
وشارك داير في 45 مباراة مع بايرن وسجل هدفين، وهو الآن قريب من حصد أول لقب في مسيرته.
ويتقدم بايرن ميونيخ، بقيادة المدرب فينسن كومباني، بفارق ثماني نقاط على باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم.
ويمكن لبايرن تعزيز رقمه القياسي بحسم اللقب 34 في الدوري الألماني إذا فاز على رازن بال شبورت لايبزيج خامس الترتيب غدا السبت. أو على الأقل يحقق نفس نتيجة ليفركوزن أمام مضيفه فرايبورج بعد غد الأحد.
مما يعني أنه حتى إذا خسر بايرن وليفركوزن، سيتوج الفريق البافاري باللقب.
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