داير يقرر الرحيل عن بايرن في نهاية الموسم

MENAFN - Al-Bayan) قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ اليوم الجمعة إن المدافع إريك داير قرر الرحيل عن النادي في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وانضم اللاعب الدولي الإنجليزي السابق (31 عاما) إلى بايرن على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني من العام الماضي بعدما قضى عشر سنوات مع توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل داير إلى بايرن بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، إذ وقع على عقد حتى يونيو حزيران 2025، وقرر الآن عدم تمديد العقد لفترة أطول.

وقال فرويند للصحفيين "أجرينا محادثات مع إريك حول العقد الجديد. لكنه أخبرنا برغبته في عدم التمديد وأنه سيرحل عن الفريق".

وأضاف "إنه شخص رائع. أمضينا وقتا مميزا معا. وهو شعر أيضا بأنه في منزله هنا في ميونيخ وفي النادي. نأمل أن يكلل مسيرته معنا بأول لقب له".

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن داير وافق على الانتقال إلى موناكو بعقد يمتد لثلاث سنوات، وأنه سينضم إلى الفريق المنافس في الدوري الفرنسي في يوليو تموز المقبل.

وشارك داير في 45 مباراة مع بايرن وسجل هدفين، وهو الآن قريب من حصد أول لقب في مسيرته.

ويتقدم بايرن ميونيخ، بقيادة المدرب فينسن كومباني، بفارق ثماني نقاط على باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم.

ويمكن لبايرن تعزيز رقمه القياسي بحسم اللقب 34 في الدوري الألماني إذا فاز على رازن بال شبورت لايبزيج خامس الترتيب غدا السبت. أو على الأقل يحقق نفس نتيجة ليفركوزن أمام مضيفه فرايبورج بعد غد الأحد.

مما يعني أنه حتى إذا خسر بايرن وليفركوزن، سيتوج الفريق البافاري باللقب.