مصرف عجمان يطلق استراتيجية الحياد الصفري بـ 4 مليارات درهم

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مصرف عجمان عن إطلاق استراتيجية بيئية شاملة تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري، في خطوة طموحة تؤكد التزامه بالاستدامة البيئية والتمويل الإسلامي المسؤول.

وتهدف الخطة إلى الوصول للحياد الصفري في الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (النطاقان 1 و2) بحلول 2030، والتوسّع لاحقاً لتشمل الانبعاثات الممولة (النطاق 3) بحلول عام 2050، ما يعكس نهجاً تدريجياً وممنهجاً لتقليل البصمة الكربونية على المستويات كافة.

كما التزم المصرف بتخصيص 4 مليارات درهم للتمويل المستدام حتى 2030، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وكفاءة استهلاك المياه، والنقل منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

قيمة مستدامة

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: ((تجسد هذه الاستراتيجية التقاء خبرتنا المالية بمسؤوليتنا البيئية. وكوننا مؤسسة مالية إسلامية، فإن دورنا يتجاوز إدارة الأصول ليشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وإرثنا البيئي، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع شركائنا)).

وأضاف: ((تشكل هذه الاستراتيجية نقطة تحول تتيح لنا الإسهام بفاعلية في طموحات دولة الإمارات المناخية، بينما نواصل ترسيخ قيمة مستدامة تعود بالنفع على جميع شركائنا)).

ترتكز استراتيجية الحياد الصفري لمصرف عجمان على ثلاثة محاور رئيسية: خفض الانبعاثات التشغيلية بحلول عام 2030، ومعالجة الانبعاثات الممولة بحلول عام 2050، وتخصيص 4 مليارات درهم لتمويل مستدام يدعم النمو الاقتصادي الأخضر.

يمضي المصرف في اعتماد نهج واضح يقوده الالتزام بالمبادئ، عبر استثمارات نوعية في الطاقة النظيفة، والمباني الخضراء، والحفاظ على الموارد المائية، والتنقل منخفض الانبعاثات.

وسيتولى المصرف تطوير أدوات مالية خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتسريع التحول نحو أنشطة اقتصادية مسؤولة، تشمل مختلف القطاعات الحيوية.

ومن جانبه، صرّح زهيب علي زاهد، رئيس إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصرف عجمان: ((لقد طورنا إطاراً متكاملاً يدمج الاستدامة في صميم نموذج أعمالنا، بدءاً من قياس الانبعاثات، مروراً بمبادرات التخفيض، وانتهاءً بابتكار أدوات تمويل إسلامية خضراء)).

وأضاف: ((عبر بناء منظومة متكاملة، نضمن أن تتحول التزاماتنا البيئية إلى خطوات واضحة ونتائج ملموسة، تعزز القيمة طويلة الأمد لمساهمينا وعملائنا والمجتمع من حولنا)).

وجرى الإعلان عن المبادرة خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور أعضاء اتحاد مصارف الإمارات؛ لجنة التمويل المستدام، إلى جانب شركاء استراتيجيين في التنمية البيئية.