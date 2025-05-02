12 شهيدا جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا وخان يونس

غزة 2 أيار (بترا)- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرة استشهد على إثرها تسعة فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، بقصف الاحتلال لبيت عزاء، في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال لخيام النازحين قرب مدينة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. --(بترا) أش/م د/أس 02/05/2025 13:07:40

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