12 شهيدا جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا وخان يونس
غزة 2 أيار (بترا)- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرة استشهد على إثرها تسعة فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، بقصف الاحتلال لبيت عزاء، في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال لخيام النازحين قرب مدينة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
أش/م د/أس
02/05/2025 13:07:40
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