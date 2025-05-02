إسرائيل تسعى لتغيير طريقة توزيع المساعدات في غزة

إسرائيل تسعى لتغيير طريقة توزيع المساعدات في غزة
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي وصفه بالمطلع فإن الخطة تهدف إلى الانتقال من التوزيع الجماعي وتخزين المساعدات إلى نموذج تقوم فيه منظمات دولية وشركات أمن خاصة بتوزيع الطعام مباشرةً للعائلات الغزية، وفقًا للموقع.
وتابع الموقع نقلا عن المسؤول الإسرائيلي أنه سيكون، "لكل عائلة ممثل مكلّف بالوصول إلى منطقة أمنية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة، حيث سيتم توزيع المساعدات بعد أن تمر بعدة مراحل من التفتيش".
وأضاف، "كل صندوق سيحتوي على طعام يكفي لعدة أيام فقط، وبعدها سيسمح لممثلي العائلات بالعودة إلى المنطقة الأمنية لتسلّم دفعة جديدة.
ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي، فإن إحدى الشركات المتوقع أن تشارك في تنفيذ الخطة هي فرع تابع لشركة استشارات أمن قومي أمريكية تدعى Orbis، والتي يرتبط عدد من مديريها بعلاقات مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
ومنذ 2 مارس/آذار 2025 لم تسمح "إسرائيل" بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
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