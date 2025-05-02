إسرائيل تسعى لتغيير طريقة توزيع المساعدات في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ أفاد موقع "زمان يسرائيل" أن "إسرائيل" تسعى لتغيير جذري في طريقة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وذلك عندما تسمح بدخولها خلال الأسابيع المقبلة بحسب زعمهم.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي وصفه بالمطلع فإن الخطة تهدف إلى الانتقال من التوزيع الجماعي وتخزين المساعدات إلى نموذج تقوم فيه منظمات دولية وشركات أمن خاصة بتوزيع الطعام مباشرةً للعائلات الغزية، وفقًا للموقع.

وتابع الموقع نقلا عن المسؤول الإسرائيلي أنه سيكون، "لكل عائلة ممثل مكلّف بالوصول إلى منطقة أمنية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة، حيث سيتم توزيع المساعدات بعد أن تمر بعدة مراحل من التفتيش".

وأضاف، "كل صندوق سيحتوي على طعام يكفي لعدة أيام فقط، وبعدها سيسمح لممثلي العائلات بالعودة إلى المنطقة الأمنية لتسلّم دفعة جديدة.

ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي، فإن إحدى الشركات المتوقع أن تشارك في تنفيذ الخطة هي فرع تابع لشركة استشارات أمن قومي أمريكية تدعى Orbis، والتي يرتبط عدد من مديريها بعلاقات مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

ومنذ 2 مارس/آذار 2025 لم تسمح "إسرائيل" بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.