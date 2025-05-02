تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

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تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً أمام كل من الدولار الأميركي والعملة والأوروبية الموحدة "يورو"، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.
بترا
وجرى تداول الإسترليني عند 1.3291 دولار، بانخفاض نسبته 0.19 بالمئة، فيما تراجع أمام اليورو إلى مستوى 1.1727يورو، بنسبة انخفاض بلغت 0.32 بالمئة.
بترا
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