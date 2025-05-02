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تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

2025-05-02 07:04:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً أمام كل من الدولار الأميركي والعملة والأوروبية الموحدة "يورو"، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.


وجرى تداول الإسترليني عند 1.3291 دولار، بانخفاض نسبته 0.19 بالمئة، فيما تراجع أمام اليورو إلى مستوى 1.1727يورو، بنسبة انخفاض بلغت 0.32 بالمئة.

بترا

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