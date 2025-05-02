إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن باتجاه إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.



وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وبعد إطلاق الصاروخ دوت صافرات الإنذار في إسرائيل.