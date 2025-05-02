زلزال 25 بطلا لسباق القفال 34
وحققت النسخة الرابعة والثلاثون من سباق القفال، الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نجاحاً كبيراً، بمشاركة 118سفينة، تجمعت منذ،الصباح الباكر قبالة جزيرة صير بونعير، وانتظر المتسابقون شارة الانطلاق التي اعطيت لهم على الساعة الثامنة و 20 دقيقة، وانطلقت معها الاهازيج على وقع الموج الازرق الهادى، واستمر التنافس في أجواء حماسية لأكثر من 5 ساعات قبل ان تحط السفن رحالها على شواطئ دبي الجميلة.
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