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زلزال 25 بطلا لسباق القفال 34

زلزال 25 بطلا لسباق القفال 34

2025-05-02 06:01:53
(MENAFN- Al-Bayan) توّج طاقم السفينة ((زلزال 25))، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، بلقب النسخة الـ34 من سباق "القفال"، للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، الذي أقيم اليوم الجمعة.

وحققت النسخة الرابعة والثلاثون من سباق القفال، الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نجاحاً كبيراً، بمشاركة 118سفينة، تجمعت منذ،الصباح الباكر قبالة جزيرة صير بونعير، وانتظر المتسابقون شارة الانطلاق التي اعطيت لهم على الساعة الثامنة و 20 دقيقة، وانطلقت معها الاهازيج على وقع الموج الازرق الهادى، واستمر التنافس في أجواء حماسية لأكثر من 5 ساعات قبل ان تحط السفن رحالها على شواطئ دبي الجميلة.

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