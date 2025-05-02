أحمد بن سعيد يبحث التعاون مع رئيسة الأسواق العالمية في Paypal

أحمد بن سعيد يبحث التعاون مع رئيسة الأسواق العالمية في Paypal
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تطرقت النقاشات إلى بحث فرص تطوير العلاقات بين الطرفين والتي تمتد لأكثر من 15 عاماً، وتعزيز أطر التعاون في مشهد المدفوعات الرقمية المتطور.
وتوفر طيران الإمارات حالياً خيار الدفع عبر PayPal على موقعها في 34 دولة.
وشهدت الناقلة خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام PayPal، سواء من حيث عدد المستخدمين أو تكرار العمليات أو حجم المعاملات.
وكانت PayPal قد افتتحت مؤخراً أول مقر إقليمي لها في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف دعم المزيد من المستهلكين والشركات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز قدراتهم في مجال التجارة، وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها من التوسع في الأسواق العالمية.
وتتسارع وتيرة تحول دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي، وسياساتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية المالية المتقدمة، ونجحت المدينة في استقطاب كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع، بالتوازي مع دعم نمو الشركات الناشئة المحلية، وإطلاق مسرعات ومجمّعات للقطاع، فضلاً عن مختبرات "ساند بوكس" المبتكرة التي تتيح اختبار حلول جديدة.
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