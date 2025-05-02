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أحمد بن سعيد يبحث التعاون مع رئيسة الأسواق العالمية في Paypal

أحمد بن سعيد يبحث التعاون مع رئيسة الأسواق العالمية في Paypal

2025-05-02 06:01:52
(MENAFN- Al-Bayan) التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في PayPal، منصة التجارة الرقمية العالمية، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تطرقت النقاشات إلى بحث فرص تطوير العلاقات بين الطرفين والتي تمتد لأكثر من 15 عاماً، وتعزيز أطر التعاون في مشهد المدفوعات الرقمية المتطور.

وتوفر طيران الإمارات حالياً خيار الدفع عبر PayPal على موقعها في 34 دولة.

وشهدت الناقلة خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام PayPal، سواء من حيث عدد المستخدمين أو تكرار العمليات أو حجم المعاملات.

وكانت PayPal قد افتتحت مؤخراً أول مقر إقليمي لها في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف دعم المزيد من المستهلكين والشركات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز قدراتهم في مجال التجارة، وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها من التوسع في الأسواق العالمية.

وتتسارع وتيرة تحول دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي، وسياساتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية المالية المتقدمة، ونجحت المدينة في استقطاب كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع، بالتوازي مع دعم نمو الشركات الناشئة المحلية، وإطلاق مسرعات ومجمّعات للقطاع، فضلاً عن مختبرات "ساند بوكس" المبتكرة التي تتيح اختبار حلول جديدة.

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