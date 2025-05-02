الأردن..نادي الصريح يحسم الجدول حول مباراته الأخيرة بالدوري

خبرني - أصدر نادي الصريح بيانًا، اليوم الجمعة، أكد فيه اعتزازه بقيادة الأمير علي بن الحسين للاتحاد الأردني لكرة القدم، وجهود مجلس الإدارة لخدمة الكرة الأردنية، معبرًا عن وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأندية الأردنية، وملتمسًا العذر من بعضها لكلمات عفوية غير مقصودة.

وأكد عزمه على استكمال مسيرة دوري المحترفين دون إعاقة، ومعاهدًا على الوفاء للوطن بقيادة الملك عبدالله الثاني.



وتاليا نص البيان:

بعد التداول والاجتماعات التي تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية حول ما آلت إليه نتائج مباريات المراحل الأخيرة من عمر دوري المحترفين وبالاستئناس بآراء الجميع من أبناء الصريح وعلى رأسهم دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة الرئيس الفخري للنادي وعدد من رموز الصريح والقطاعات الشعبية والشبابية وتغليبا للمصلحة العامة عن كل المصالح فإننا نؤكد اعتزازنا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين لمجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم وجهوده ومجلس إدارة الاتحاد وأسرة الاتحاد كافة لخدمة كرة القدم الأردنية والتي ستتوج إن شاء الله تعالى قريبا بفرحة تعم كافة أرجاء الوطن بالصعود لنهائيات كأس العالم هذه الفرحة التي ينتظرها جميع الأردنيين ، كما نؤكد على وقوفنا على مسافة واحدة من جميع أنديتنا الأردنية على اختلاف مواقعها ومقدرين جهودهم في إعلاء شأن كرة القدم الأردنية و ملتمسين من بعضهم العذر ممن طالتهم بعض كلماتنا العفوية غير المقصودة ومشددين على علاقتنا الطيبة والاخوية معهم جميعا ،

وإننا في هذا اليوم المبارك الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٥/٢ نوكد عزمنا على المشاركة بتكملة مسيرة دوري المحترفين ولن يكون الصريح في يوم من الأيام لا سمح الله عقبة في إعاقة المسيرة مباركين لاصحاب الانجاز انجازهم ونعد العدة لنكون بالمستقبل أن شاء الله تعالى كما هو العهد بين صفوف الكبار .

معاهدين الله بأن نبقى الجند الاوفياء المخلصين لثرى هذا الوطن الطهور بقيادة الغر الميامين من بني هاشم الاخيار وعلى رأسهم سليل الدوحة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله وأعز ملكه .

رئيس نادي الصريح السيد عمر العجلوني

