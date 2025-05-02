الأردن..نادي الصريح يحسم الجدول حول مباراته الأخيرة بالدوري

الأردن..نادي الصريح يحسم الجدول حول مباراته الأخيرة بالدوري
خبرني - أصدر نادي الصريح بيانًا، اليوم الجمعة، أكد فيه اعتزازه بقيادة الأمير علي بن الحسين للاتحاد الأردني لكرة القدم، وجهود مجلس الإدارة لخدمة الكرة الأردنية، معبرًا عن وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأندية الأردنية، وملتمسًا العذر من بعضها لكلمات عفوية غير مقصودة.
وأكد عزمه على استكمال مسيرة دوري المحترفين دون إعاقة، ومعاهدًا على الوفاء للوطن بقيادة الملك عبدالله الثاني.
وتاليا نص البيان:
بعد التداول والاجتماعات التي تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية حول ما آلت إليه نتائج مباريات المراحل الأخيرة من عمر دوري المحترفين وبالاستئناس بآراء الجميع من أبناء الصريح وعلى رأسهم دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة الرئيس الفخري للنادي وعدد من رموز الصريح والقطاعات الشعبية والشبابية وتغليبا للمصلحة العامة عن كل المصالح فإننا نؤكد اعتزازنا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين لمجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم وجهوده ومجلس إدارة الاتحاد وأسرة الاتحاد كافة لخدمة كرة القدم الأردنية والتي ستتوج إن شاء الله تعالى قريبا بفرحة تعم كافة أرجاء الوطن بالصعود لنهائيات كأس العالم هذه الفرحة التي ينتظرها جميع الأردنيين ، كما نؤكد على وقوفنا على مسافة واحدة من جميع أنديتنا الأردنية على اختلاف مواقعها ومقدرين جهودهم في إعلاء شأن كرة القدم الأردنية و ملتمسين من بعضهم العذر ممن طالتهم بعض كلماتنا العفوية غير المقصودة ومشددين على علاقتنا الطيبة والاخوية معهم جميعا ،
وإننا في هذا اليوم المبارك الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٥/٢ نوكد عزمنا على المشاركة بتكملة مسيرة دوري المحترفين ولن يكون الصريح في يوم من الأيام لا سمح الله عقبة في إعاقة المسيرة مباركين لاصحاب الانجاز انجازهم ونعد العدة لنكون بالمستقبل أن شاء الله تعالى كما هو العهد بين صفوف الكبار .
معاهدين الله بأن نبقى الجند الاوفياء المخلصين لثرى هذا الوطن الطهور بقيادة الغر الميامين من بني هاشم الاخيار وعلى رأسهم سليل الدوحة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله وأعز ملكه .
رئيس نادي الصريح السيد عمر العجلوني
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