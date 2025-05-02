ضبط 5 كيلوغرامات من الهيروين في حقائب يد بمطار برلين

ضبط 5 كيلوغرامات من الهيروين في حقائب يد بمطار برلين
خبرني - ضبط مسؤولو الجمارك في مطار برلين الدولي خمسة كيلوغرامات من الهيروين بحوزة رجل (44 عاماً).
وأعلنت السلطات، اليوم الجمعة، أن المواطن البولندي جاء من ماليزيا، وحاول على ما يبدو تهريب المخدرات عبر تخبئتها في طيات حقائب يد.
ووفقاً للبيانات، تم توقيف الرجل في منتصف أبريل (نيسان) الماضي عند مخرج البضائع غير المسجلة، بعدما لاحظت السلطات وجود خمس حقائب بحوزة المشتبه به.
وتم القبض على الرجل مؤقتاً وتحريز المخدرات.
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