ضبط 5 كيلوغرامات من الهيروين في حقائب يد بمطار برلين

خبرني - ضبط مسؤولو الجمارك في مطار برلين الدولي خمسة كيلوغرامات من الهيروين بحوزة رجل (44 عاماً).

وأعلنت السلطات، اليوم الجمعة، أن المواطن البولندي جاء من ماليزيا، وحاول على ما يبدو تهريب المخدرات عبر تخبئتها في طيات حقائب يد.

ووفقاً للبيانات، تم توقيف الرجل في منتصف أبريل (نيسان) الماضي عند مخرج البضائع غير المسجلة، بعدما لاحظت السلطات وجود خمس حقائب بحوزة المشتبه به.

وتم القبض على الرجل مؤقتاً وتحريز المخدرات.