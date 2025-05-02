مصر.. بعد المؤبد للمعتدي.. جلسات نفسية لدعم طفل البحيرة وأسرته

خبرني - قرر المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر تقديم جلسات نفسية لطفل البحيرة ياسين وأسرته بعد الحكم بالسجن المؤبد لمسن هتك عرضه خلال يوم دراسي.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة، أنه سيتم تقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل ياسين وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريقا من الدعم النفسي والاختصاصيين النفسيين تابعا للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم في محافظة البحيرة، حيث سيتم البدء في خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا.

وقالت إنه سيتم تقديم الجلسات بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب ما بعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.

وناشدت السنباطي بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره، كما ناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر المجلس.

وكانت السلطات المصرية وبعد ساعات قليلة من صدور حكم المؤبد لهاتك عرض الطفل دمنهور قد أعلنت أنه جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور.

وفي بيان صادر عن وزارة التعليم أعلنت الوزارة أنه تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.

وكانت قضية الطفل قد هزت الرأي العام في مصر، حيث قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، بمعاقبة المعتدي على الطفل ياسين الشهير إعلاميا بـ"طالب دمنهور" بالسجن المؤبد 25 عاما.

وقال عصام مهنا، محامي المجني عليه في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت والحدث.نت" أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجزم بوجود اعتداء على الطفل، مع تعرف المجني عليه على المتهم أمام المحكمة.

وأوضح أن أسرة المجني عليه استمرت عاما كاملا في الدفاع لأخذ حق نجلها، خاصة والدة الطفل، موضحا أن هيئة المحكمة قامت بالتحفظ على المتهم لحين صدور الحكم.

وسابقا وجه للمتهم "ص. ك" الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، في القضية، تهمة هتك عرض الطفل، داخل دورة مياه في مدرسته أثناء يوم دراسي.

وقام ولي أمر الصغير بإبلاغ النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

ودشن أولياء أمور ومواطنون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الطفل وأسرته تحت عنوان: "حق ياسين لازم يرجع".