مصر.. بعد المؤبد للمعتدي.. جلسات نفسية لدعم طفل البحيرة وأسرته

مصر.. بعد المؤبد للمعتدي.. جلسات نفسية لدعم طفل البحيرة وأسرته
خبرني - قرر المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر تقديم جلسات نفسية لطفل البحيرة ياسين وأسرته بعد الحكم بالسجن المؤبد لمسن هتك عرضه خلال يوم دراسي.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة، أنه سيتم تقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل ياسين وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريقا من الدعم النفسي والاختصاصيين النفسيين تابعا للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم في محافظة البحيرة، حيث سيتم البدء في خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا.
وقالت إنه سيتم تقديم الجلسات بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب ما بعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.
وناشدت السنباطي بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره، كما ناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر المجلس.
وكانت السلطات المصرية وبعد ساعات قليلة من صدور حكم المؤبد لهاتك عرض الطفل دمنهور قد أعلنت أنه جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور.
وفي بيان صادر عن وزارة التعليم أعلنت الوزارة أنه تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.
وكانت قضية الطفل قد هزت الرأي العام في مصر، حيث قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، بمعاقبة المعتدي على الطفل ياسين الشهير إعلاميا بـ"طالب دمنهور" بالسجن المؤبد 25 عاما.
وقال عصام مهنا، محامي المجني عليه في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت والحدث.نت" أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجزم بوجود اعتداء على الطفل، مع تعرف المجني عليه على المتهم أمام المحكمة.
وأوضح أن أسرة المجني عليه استمرت عاما كاملا في الدفاع لأخذ حق نجلها، خاصة والدة الطفل، موضحا أن هيئة المحكمة قامت بالتحفظ على المتهم لحين صدور الحكم.
وسابقا وجه للمتهم "ص. ك" الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، في القضية، تهمة هتك عرض الطفل، داخل دورة مياه في مدرسته أثناء يوم دراسي.
وقام ولي أمر الصغير بإبلاغ النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات.
ودشن أولياء أمور ومواطنون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الطفل وأسرته تحت عنوان: "حق ياسين لازم يرجع".
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