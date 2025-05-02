5 أفكار شائعة وخاطئة حول العناية بالشعر.. تعرفوا عليها

5 أفكار شائعة وخاطئة حول العناية بالشعر.. تعرفوا عليها
خبرني - بعض المعلومات المُتناقلة حول العناية بالشعر لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة. وتكمن خطورتها في أن تبنّيها ينعكس سلبياً على صحة الشعر وحيويته تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.
1- يجب عدم غسل الشعر كل يوم
يُتهم غسل الشعر بشكل يومي بأنه يتسبّب بفقدانه للحيوية ويزيد إفرازاته الزهميّة، وحتى يؤدي إلى تساقطه. ولكن في الحقيقة لا وجود لأي أبحاث تُثبت هذا الأمر، ويُشير خبراء العناية بالشعر إلى أنه عند الحاجة يمكن غسله بشكل يومي شرط اختيار شامبو مفعوله ناعم وخالٍ من الكبريتات، مع التركيز على غسل فروة الرأس وشطف الشعر جيداً بالماء للتخلّص من أي بقايا ممكن أن تتراكم عليه.
والخطورة في هذا المجال تكون بعدم غسل الشعر بما يكفي مما يُسبّب عدة مشاكل تطال فروة الرأس مثل القشرة والتهاب الجلد الدهني الذي. أما الزهم الذي تفرزه فروة الرأس فهو ضروري لترطيب الشعر وحمايته من الاعتداءات الخارجيّة التي يتعرّض لها.
2- يُساعد قصّ أطراف الشعر على تحفيز نموّه
هذه المقولة مُنتشرة جداً ولكنها تفتقر إلى الصحّة. ويُشير الخبراء إلى أن قصّ الأطراف المُتقصّفة ضروري للحفاظ على مظهر شعر صحي وحيوي، ولكنه لا يؤثّر أبداً على تحفيز نمو الشعر.
وهم يوصون بضرورة مُعالجة مشكلة تساقط الشعر من الجذور وتأمين عناية خاصة لفروة الرأس باستخدام أمصال وأقنعة مُعزّزة لنمو الشعر، على أن يتمّ تدليكها على فروة الرأس لتنشيط الدورة الدمويّة كما يمكن تناول علاج من المكمّلات الغذائيّة المُعزّزة لنمو الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل.
3- نتف شعرة بيضاء واحدة يؤدّي إلى تكاثر الشعر الأبيض
يقول المثل الشائع "عند نتف شعرة بيضاء واحدة تنمو مكانها عشر شعرات بيضاء"، ولكن لا وجود لأي أبحاث أو دراسات علميّة تثبت صحة هذه المقولة.
والسبب يعود إلى أن كل بصيلة شعر تُنتج شعرة واحدة فقط، وأن توقف إنتاج الميلانين هو السبب الرئيسي وراء الشعر الأبيض مما يعني أن عدم نتف الشعر الأبيض لا يمكنه أن يؤدي إلى نمو شعر ملوّن مكانه بعد تساقطه.
4- من الضروري تبديل منتجات العناية حتى لا يعتاد الشعر عليها
تتردّد هذه المقولة فيما يتعلّق بالبشرة والشعر على السواء، إذ يسود الاعتقاد بأنه عندما يعتاد الشعر على المنتجات المُستخدمة فإن هذه الأخيرة تفقد فعاليتها. ولكن تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن حاجات الشعر تتبدّل مع مرور الوقت وهي تتأثّر بالتغيّرات الهرمونيّة أيضاً مما يفرض تبديل مستحضرات العناية به.
ويُحذّر الخبراء في هذا المجال من خطر سوء استعمال منتجات العناية أو الإفراط في استعمالها، فاستعمال المقشّر مثلاً لا يتمّ أكثر من مرة أو مرتين في الشهر لتجنّب أي تحسّس في فروة الرأس كما أن الإفراط في تطبيق حمام الزيت ممكن أن يُثقل الشعر ويمنعه من التنفّس بشكل سليم.
5- الشامبو المُضاد للتساقط يكفي لمعالجة تساقط الشعر
يشتكي البعض من أنهم لا يجدون أن استعمال الشامبو المُضاد لتساقط الشعر مفيد في علاج هذه المشكلة. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الوظيفة الأساسيّة للشامبو هي تنظيف الشعر وهو لا يبقى على الرأس أكثر من 3 أو 4دقائق،
فيما تشير الأبحاث إلى أن مفعول الشامبو المُضاد للتساقط لن يظهر سوى بعد تركه على الشعر لمدة 10 دقائق.
وهذا يعني أن استعمال هذا الشامبو بمفرده لن يعطي النتائج المرجوّة بل يجب إدراجه ضمن روتين عناية مُضادة لتساقط الشعر يتضمّن استعمال مصل، وقناع، وحتى مكمّل غذائي مناسب.
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