5 أفكار شائعة وخاطئة حول العناية بالشعر.. تعرفوا عليها

خبرني - بعض المعلومات المُتناقلة حول العناية بالشعر لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة. وتكمن خطورتها في أن تبنّيها ينعكس سلبياً على صحة الشعر وحيويته تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

1- يجب عدم غسل الشعر كل يوم

يُتهم غسل الشعر بشكل يومي بأنه يتسبّب بفقدانه للحيوية ويزيد إفرازاته الزهميّة، وحتى يؤدي إلى تساقطه. ولكن في الحقيقة لا وجود لأي أبحاث تُثبت هذا الأمر، ويُشير خبراء العناية بالشعر إلى أنه عند الحاجة يمكن غسله بشكل يومي شرط اختيار شامبو مفعوله ناعم وخالٍ من الكبريتات، مع التركيز على غسل فروة الرأس وشطف الشعر جيداً بالماء للتخلّص من أي بقايا ممكن أن تتراكم عليه.

والخطورة في هذا المجال تكون بعدم غسل الشعر بما يكفي مما يُسبّب عدة مشاكل تطال فروة الرأس مثل القشرة والتهاب الجلد الدهني الذي. أما الزهم الذي تفرزه فروة الرأس فهو ضروري لترطيب الشعر وحمايته من الاعتداءات الخارجيّة التي يتعرّض لها.

2- يُساعد قصّ أطراف الشعر على تحفيز نموّه

هذه المقولة مُنتشرة جداً ولكنها تفتقر إلى الصحّة. ويُشير الخبراء إلى أن قصّ الأطراف المُتقصّفة ضروري للحفاظ على مظهر شعر صحي وحيوي، ولكنه لا يؤثّر أبداً على تحفيز نمو الشعر.

وهم يوصون بضرورة مُعالجة مشكلة تساقط الشعر من الجذور وتأمين عناية خاصة لفروة الرأس باستخدام أمصال وأقنعة مُعزّزة لنمو الشعر، على أن يتمّ تدليكها على فروة الرأس لتنشيط الدورة الدمويّة كما يمكن تناول علاج من المكمّلات الغذائيّة المُعزّزة لنمو الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل.

3- نتف شعرة بيضاء واحدة يؤدّي إلى تكاثر الشعر الأبيض

يقول المثل الشائع "عند نتف شعرة بيضاء واحدة تنمو مكانها عشر شعرات بيضاء"، ولكن لا وجود لأي أبحاث أو دراسات علميّة تثبت صحة هذه المقولة.

والسبب يعود إلى أن كل بصيلة شعر تُنتج شعرة واحدة فقط، وأن توقف إنتاج الميلانين هو السبب الرئيسي وراء الشعر الأبيض مما يعني أن عدم نتف الشعر الأبيض لا يمكنه أن يؤدي إلى نمو شعر ملوّن مكانه بعد تساقطه.

4- من الضروري تبديل منتجات العناية حتى لا يعتاد الشعر عليها

تتردّد هذه المقولة فيما يتعلّق بالبشرة والشعر على السواء، إذ يسود الاعتقاد بأنه عندما يعتاد الشعر على المنتجات المُستخدمة فإن هذه الأخيرة تفقد فعاليتها. ولكن تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن حاجات الشعر تتبدّل مع مرور الوقت وهي تتأثّر بالتغيّرات الهرمونيّة أيضاً مما يفرض تبديل مستحضرات العناية به.

ويُحذّر الخبراء في هذا المجال من خطر سوء استعمال منتجات العناية أو الإفراط في استعمالها، فاستعمال المقشّر مثلاً لا يتمّ أكثر من مرة أو مرتين في الشهر لتجنّب أي تحسّس في فروة الرأس كما أن الإفراط في تطبيق حمام الزيت ممكن أن يُثقل الشعر ويمنعه من التنفّس بشكل سليم.

5- الشامبو المُضاد للتساقط يكفي لمعالجة تساقط الشعر

يشتكي البعض من أنهم لا يجدون أن استعمال الشامبو المُضاد لتساقط الشعر مفيد في علاج هذه المشكلة. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الوظيفة الأساسيّة للشامبو هي تنظيف الشعر وهو لا يبقى على الرأس أكثر من 3 أو 4دقائق،

فيما تشير الأبحاث إلى أن مفعول الشامبو المُضاد للتساقط لن يظهر سوى بعد تركه على الشعر لمدة 10 دقائق.

وهذا يعني أن استعمال هذا الشامبو بمفرده لن يعطي النتائج المرجوّة بل يجب إدراجه ضمن روتين عناية مُضادة لتساقط الشعر يتضمّن استعمال مصل، وقناع، وحتى مكمّل غذائي مناسب.