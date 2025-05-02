الرسوم الجمركية تكلف آبل 900 مليون دولار

الرسوم الجمركية تكلف آبل 900 مليون دولار
خبرني - توقّعت شركة آبل، أمس الخميس، أن تؤدّي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين، إلى زيادة تكاليفها في الرُبع الثاني الذي سينتهي في يونيو (حزيران) المقبل بمقدار 900 مليون دولار، نظراً لأنّ القسم الأكبر من منتجاتها يصنّع في آسيا.
وقال الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك خلال مؤتمر عبر الهاتف: إن "الشركة شهدت تأثراً محدوداً من الرسوم الجمركية خلال الربع المالي الثاني، في ظل قيامها بتغييرات في سلاسل التوريد ونقل مخزوناتها".
وأما بالنسبة للربع الذي سينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، فأوضح كوك أنه "على افتراض أن معدلات الرسوم الجمركية العالمية، والسياسات والتطبيقات الحالية لم تتغير، ولم تتم إضافة أي رسوم جمركية جديدة، فإن تقديراتنا تشير إلى أن التأثير سيضيف 900 مليون دولار إلى تكاليفنا".
وأشار إلى أنّ "غالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتّحدة ستأتي من الهند، في إجراء سيسمح للشركة بتجنّب الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع المستوردة من الصين".
وتصنّع آبل في الصين جزءاً كبيراً من سلعها. ولم يوضح كوك ما إذا كان جزء من هذه الزيادة في الأكلاف سيتحمّله المستهلك الأمريكي.
ونشرت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من العام، وقد أتت أفضل من المتوقع، مدعومة بتعافي مبيعات هاتف آيفون. وبلغ صافي ربح الشركة 24.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.
وعلى أساس السهم، وصلت قيمة السهم إلى 1.65 دولار، وهو أفضل قليلاً من 1.62 دولار التي توقّعها المحلّلون، بحسب دراسة أجرتها شركة فاكتسيت.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية