الرسوم الجمركية تكلف آبل 900 مليون دولار

خبرني - توقّعت شركة آبل، أمس الخميس، أن تؤدّي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين، إلى زيادة تكاليفها في الرُبع الثاني الذي سينتهي في يونيو (حزيران) المقبل بمقدار 900 مليون دولار، نظراً لأنّ القسم الأكبر من منتجاتها يصنّع في آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك خلال مؤتمر عبر الهاتف: إن "الشركة شهدت تأثراً محدوداً من الرسوم الجمركية خلال الربع المالي الثاني، في ظل قيامها بتغييرات في سلاسل التوريد ونقل مخزوناتها".

وأما بالنسبة للربع الذي سينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، فأوضح كوك أنه "على افتراض أن معدلات الرسوم الجمركية العالمية، والسياسات والتطبيقات الحالية لم تتغير، ولم تتم إضافة أي رسوم جمركية جديدة، فإن تقديراتنا تشير إلى أن التأثير سيضيف 900 مليون دولار إلى تكاليفنا".

وأشار إلى أنّ "غالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتّحدة ستأتي من الهند، في إجراء سيسمح للشركة بتجنّب الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع المستوردة من الصين".

وتصنّع آبل في الصين جزءاً كبيراً من سلعها. ولم يوضح كوك ما إذا كان جزء من هذه الزيادة في الأكلاف سيتحمّله المستهلك الأمريكي.

ونشرت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من العام، وقد أتت أفضل من المتوقع، مدعومة بتعافي مبيعات هاتف آيفون. وبلغ صافي ربح الشركة 24.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.

وعلى أساس السهم، وصلت قيمة السهم إلى 1.65 دولار، وهو أفضل قليلاً من 1.62 دولار التي توقّعها المحلّلون، بحسب دراسة أجرتها شركة فاكتسيت.