مقتل جندي من جيش الاحتلال بحادث خلال نشاط عسكري في الجولان المحتل
خبرني - قُتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر حادث سير وقع خلال نشاط عسكري في منطقة الجولان السوري المحتل، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.
وذكر البيان أن القتيل هو الرقيب نيف داياغ، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ويخدم في الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح طفيفة، إثر تصادم مركبتهم على طريق 98 قرب مستوطنة رامات مغشيميم في الجولان المحتل.
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