مقتل جندي من جيش الاحتلال بحادث خلال نشاط عسكري في الجولان المحتل

خبرني - قُتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر حادث سير وقع خلال نشاط عسكري في منطقة الجولان السوري المحتل، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

وذكر البيان أن القتيل هو الرقيب نيف داياغ، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ويخدم في الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح طفيفة، إثر تصادم مركبتهم على طريق 98 قرب مستوطنة رامات مغشيميم في الجولان المحتل.