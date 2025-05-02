تعرض سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة لهجوم بمُسيرات

تعرض سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة لهجوم بمُسيرات
خبرني - قال تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة غير حكومية دولية، إن سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء متجهة إلى غزة تعرضت لقصف من طائرات مسيّرة في أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة مالطا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
ونشر التحالف لقطات فيديو تُظهر حريقاً على إحدى سفنه لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. كما لم يعلن حتى الآن عن وقوع إصابات.
وقالت المنظمة غير الحكومية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "يبدو أن هجوم الطائرات المسيّرة استهدف تحديداً مولد السفينة، وأصبحت الآن معرضة لخطر الغرق وعلى متنها 30 ناشطاً دولياً في مجال حقوق الإنسان".
وبحسب المنظمة، أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد أن تعرضت للقصف على بعد 17 ميلاً بحرياً شرقي مالطا واستجابت قبرص بإرسال سفينة.
ويقود تحالف أسطول الحرية حملة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.
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