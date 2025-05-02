تعرض سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة لهجوم بمُسيرات

خبرني - قال تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة غير حكومية دولية، إن سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء متجهة إلى غزة تعرضت لقصف من طائرات مسيّرة في أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة مالطا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ونشر التحالف لقطات فيديو تُظهر حريقاً على إحدى سفنه لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. كما لم يعلن حتى الآن عن وقوع إصابات.

وقالت المنظمة غير الحكومية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "يبدو أن هجوم الطائرات المسيّرة استهدف تحديداً مولد السفينة، وأصبحت الآن معرضة لخطر الغرق وعلى متنها 30 ناشطاً دولياً في مجال حقوق الإنسان".

وبحسب المنظمة، أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد أن تعرضت للقصف على بعد 17 ميلاً بحرياً شرقي مالطا واستجابت قبرص بإرسال سفينة.

ويقود تحالف أسطول الحرية حملة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.