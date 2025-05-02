البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1,8% للربع الأول من 2025

خبرني - واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها.

وفي تقرير البنك الدولي ، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 0,3% في آذار الماضي و2% في شباط، و3,1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1,8% للربع الأول من 2025.

وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل "طفيف جدا" بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0,1%.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي، ارتفاعا بنسبة 1,64% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0,06% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من العام نفسه، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فيما ارتفع على المستوى التراكمي؛ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 2,02% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع عالمي "معتدل"

عالميا، أشار التقرير إلى أن النزاعات لا تزال تُفاقم انعدام الأمن الغذائي في شرق ووسط إفريقيا، حيث يُعاني أكثر من 25 مليون شخص في السودان من انعدام حاد في الأمن الغذائي وظروف مجاعة في مناطق متعددة، ويواجه 27.7 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 4 ملايين شخص في حالات طوارئ. كما يُفاقم النزاعات والصراعات انعدام الأمن الغذائي في غزة وهايتي ولبنان واليمن.

ولا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا بشكل معتدل؛ إذ تُظهر المعلومات المُستقاة من أحدث شهر بين كانون الأول 2024 وآذار 2025، والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا في معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تجاوز معدل التضخم 5% في 78.9% من البلدان منخفضة الدخل (مستقر مقارنة بآخر تحديث منذ آذار الماضي)، و47.8% من البلدان متوسطة الدخل المنخفضة (أقل بمقدار 2.2 نقطة مئوية)، و47% من البلدان متوسطة الدخل المرتفعة (أعلى بمقدار 13.0 نقطة مئوية)، و17.9% من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بمقدار 7.0 نقاط مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية معدل التضخم الإجمالي في 60% من البلدان الـ 162 التي تتوفر عنها بيانات.

كما أغلقت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والصادرات على ارتفاع بنسبة 1% و2% على التوالي، وأغلق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 9%، وانخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 4% و29% على التوالي. وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 26%، والقمح بنسبة 3%، والأرز بنسبة 5% مقارنة بشهر كانون الثاني 2020.