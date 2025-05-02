بيان من حكومة مالطا حول تعرض سفينة مساعدات متجهة إلى غزة لهجوم بطائرات مسيرة

خبرني - تعرضت سفينة تحمل مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، لهجوم بطائرات مسيّرة صباح الجمعة، أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا في البحر المتوسط، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأكدت حكومة مالطا في بيان سلامة جميع من كانوا على متن السفينة التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، موضحة أن الطاقم يتكون من 12 فردًا إلى جانب 4 ركاب مدنيين، دون تسجيل أي إصابات. وأشارت إلى أن قاطرة قريبة تحركت لتقديم المساعدة العاجلة.

من جهته، قال تحالف "أسطول الحرية"، وهو منظمة دولية غير حكومية، إن السفينة تعرضت لقصف بطائرات مسيّرة "إسرائيلية" خلال إبحارها في المياه الدولية، ونشر التحالف مشاهد مصورة تظهر اشتعال النيران على متن السفينة، دون تحديد الجهة التي نفذت الهجوم بشكل رسمي.

وأفاد التحالف أن الهجوم استهدف على ما يبدو مولد الكهرباء في السفينة، ما جعلها مهددة بالغرق، مشيرًا إلى أن السفينة كانت تقل نحو 30 ناشطًا دوليًا في مجال حقوق الإنسان. كما أُطلق نداء استغاثة استجابت له السلطات القبرصية بإرسال سفينة للمساعدة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الهجوم وقع في منطقة تخضع للمجال البحري الأوروبي، وهو ما قد يثير توترات دبلوماسية محتملة مع دول الاتحاد الأوروبي.

ويُذكر أن تحالف "أسطول الحرية" يقود حملة لكسر الحصار المفروض من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان قد أطلق تحركه الأخير في مارس الماضي، قبيل تصعيد الاحتلال لهجماته على القطاع.