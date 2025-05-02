كاتس يخاطب الشرع بعد قصف محيط القصر الرئاسي بدمشق

كاتس يخاطب الشرع بعد قصف محيط القصر الرئاسي بدمشق
خبرني - وجه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة رسالة تحذير إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بأعقاب قصف إسرائيلي استهدف في وقت سابق من صباح اليوم محيط القصر الرئاسي في دمشق.
وقال كاتس في منشور عبر منصة إكس "عندما يستيقظ الجولاني (الاسم السابق للرئيس أحمد الشرع) صباحا ويرى نتائج هجوم سلاح الجو الإسرائيلي سيدرك تماما أن إسرائيل عازمة على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا"، وفق تعبيره.
وأضاف أن الهجوم الجوي الذي شنه سلاح الجو في محيط القصر الرئاسي في دمشق، والذي أشرف عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يُعدّ رسالة تحذير واضحة للنظام السوري".
وتابع أن من واجب الشرع "حماية الدروز في ضواحي دمشق وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم"، مشيرا إلى أن من واجب "إسرائيل حماية الدروز في سوريا من الأذى، من أجل الدروز في إسرائيل"، بحسب المنشور.
وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعد مزاعم الدفاع عن الدروز في سوريا.
وتأتي هذه الضربات في ظل التوترات الأخيرة واشتباكات في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق حيث يتمركز سكان دروز مع قوات الأمن العام أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين وانتهت باتفاق يقضي بدخول قوات الأمن إلى المدينتين الواقعتين بريف العاصمة.
وبعد التوتر الأمني بريف دمشق، تصاعدت الخميس حملات تحريض إسرائيلية سياسية وعسكرية ضد الإدارة السورية الجديدة.
وهذه التطورات تأتي وسط تحذيرات متصاعدة من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لفرض تدخلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.
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