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كاتس يخاطب الشرع بعد قصف محيط القصر الرئاسي بدمشق

كاتس يخاطب الشرع بعد قصف محيط القصر الرئاسي بدمشق

2025-05-02 05:16:14
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وجه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة رسالة تحذير إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بأعقاب قصف إسرائيلي استهدف في وقت سابق من صباح اليوم محيط القصر الرئاسي في دمشق.

وقال كاتس في منشور عبر منصة إكس "عندما يستيقظ الجولاني (الاسم السابق للرئيس أحمد الشرع) صباحا ويرى نتائج هجوم سلاح الجو الإسرائيلي سيدرك تماما أن إسرائيل عازمة على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف أن الهجوم الجوي الذي شنه سلاح الجو في محيط القصر الرئاسي في دمشق، والذي أشرف عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يُعدّ رسالة تحذير واضحة للنظام السوري".

وتابع أن من واجب الشرع "حماية الدروز في ضواحي دمشق وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم"، مشيرا إلى أن من واجب "إسرائيل حماية الدروز في سوريا من الأذى، من أجل الدروز في إسرائيل"، بحسب المنشور.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعد مزاعم الدفاع عن الدروز في سوريا.

وتأتي هذه الضربات في ظل التوترات الأخيرة واشتباكات في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق حيث يتمركز سكان دروز مع قوات الأمن العام أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين وانتهت باتفاق يقضي بدخول قوات الأمن إلى المدينتين الواقعتين بريف العاصمة.

وبعد التوتر الأمني بريف دمشق، تصاعدت الخميس حملات تحريض إسرائيلية سياسية وعسكرية ضد الإدارة السورية الجديدة.

وهذه التطورات تأتي وسط تحذيرات متصاعدة من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لفرض تدخلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.

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