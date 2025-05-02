1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا في عجلون

خبرني - قال مدير صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون الدكتور عيسى العواودة، إن الصندوق خصص مبلغا يقدر بقيمة مليون و 540 ألف دينار منذ بداية العام الحالي لتمويل 132 مشروعا إنتاجيا في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار العواودة إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها من المتوقع أن توفر حوالي 224 فرصة عمل ضمن جهود الصندوق الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتمكين الشباب والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح أن الصندوق يواصل تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين بالحصول على التمويل، حيث أصبحت الإجراءات أكثر مرونة وسرعة مع تنوع في نسب المرابحة والكفالات وتوفير فترات سماح وحوافز تشجيعية بما يسهم في دعم تأسيس مشاريع إنتاجية مستدامة.

وبين العواودة أن حجم التمويل المقدم خلال العام الماضي بلغ نحو 1.3 مليون دينار تم من خلاله دعم 97 مشروعا في قطاعات مختلفة وفرت 164 فرصة عمل.

ونوه إلى أن نسبة المشاريع الممولة للذكور خلال العام الماضي بلغت 54 بالمئة فيما بلغت النسبة للإناث 46 بالمئة مما يعكس التوازن في استهداف الفئات المختلفة في المجتمع المحلي.

وأضاف أن نسبة استمرارية المشاريع الممولة تجاوزت حاجز 85 بالمئة، مؤكدا أن هذه المشاريع شملت مجالات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات وبتمويل يتراوح بين 5 آلاف و75 ألف دينار وفقا لطبيعة المشروع وجدواه الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من دوره في تعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على الاعتماد على أنفسهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد العواودة أن العديد من المشاريع التي مولها الصندوق حققت نجاحات ملموسة وأسهمت في توفير فرص عمل إضافية، داعيا الشباب خاصة خريجي الجامعات والكليات إلى الاستفادة من القروض التفضيلية التي يقدمها الصندوق لإقامة مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

MENAFN02052025000151011027ID1109499905