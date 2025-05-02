استشهاد الشاب الفلسطيني عمر أبو ليل في مخيم بلاطة برصاص الاحتلال

استشهاد الشاب الفلسطيني عمر أبو ليل في مخيم بلاطة برصاص الاحتلال
خبرني - أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة، باستشهاد الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عامًا)، صباح الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس.
وأكدت الهيئة أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثمان الشهيد بعد إطلاق النار عليه خلال اقتحام المخيم.
ويُشار إلى أن مخيم بلاطة شهد في ساعات الصباح الباكر عملية اقتحام من قبل قوات الاحتلال، تخللها اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع الشبان، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين واستشهاد أبو ليل.
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