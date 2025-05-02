استشهاد الشاب الفلسطيني عمر أبو ليل في مخيم بلاطة برصاص الاحتلال

خبرني - أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة، باستشهاد الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عامًا)، صباح الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس.

وأكدت الهيئة أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثمان الشهيد بعد إطلاق النار عليه خلال اقتحام المخيم.

ويُشار إلى أن مخيم بلاطة شهد في ساعات الصباح الباكر عملية اقتحام من قبل قوات الاحتلال، تخللها اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع الشبان، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين واستشهاد أبو ليل.