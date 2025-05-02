11 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

غزة 2 أيار (بترا)- استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيّم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان، بقصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. --(بترا) أش/أس 02/05/2025 11:08:05

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