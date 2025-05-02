الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة
عمان 2 أيار (بترا)– غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعقد جلالته في العاصمة الألبانية تيرانا لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.
وفي المحطة الثانية من الزيارة يلتقي جلالة الملك مع رئيس مونتينيغرو.
كما يلتقي جلالته في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.
وفي ولاية تكساس، يجتمع جلالة الملك برؤساء وممثلي شركات في الولاية.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
أس
02/05/2025 10:38:17
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