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الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

2025-05-02 05:08:33
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 أيار (بترا)– غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعقد جلالته في العاصمة الألبانية تيرانا لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.
وفي المحطة الثانية من الزيارة يلتقي جلالة الملك مع رئيس مونتينيغرو.
كما يلتقي جلالته في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.
وفي ولاية تكساس، يجتمع جلالة الملك برؤساء وممثلي شركات في الولاية.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
أس
02/05/2025 10:38:17

MENAFN02052025000117011021ID1109499878

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