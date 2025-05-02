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الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

2025-05-02 05:04:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الجمعة، في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة.


ويعقد جلالته في العاصمة الألبانية تيرانا لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.


وفي المحطة الثانية من الزيارة يلتقي جلالة الملك مع رئيس مونتينيغرو.


كما يلتقي جلالته في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأميركية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.


وفي ولاية تكساس، يجتمع جلالة الملك برؤساء وممثلي شركات في الولاية.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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