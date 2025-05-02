تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّل تلفريك عجلون اليوم الجمعة رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار، حيث بلغ عدد المرتادين منذ صباح اليوم أكثر من 6100 زائر من الأردنيين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.



وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة إن هذا الإنجاز يعكس جاذبية المشروع السياحي المتطور ويؤكد أهميته كوجهة رئيسة ضمن الخارطة السياحية الوطنية.



وأضاف المعايطة، أن هذا الإقبال جاء ثمرة استراتيجية واضحة ترتكز على إثراء تجربة الزائر من خلال فعاليات وبرامج نوعية تسهم في تعزيز التفاعل السياحي وإطالة مدة الإقامة في المنطقة.



وأشار إلى أن منطقة عجلون تشهد نمواً متسارعاً في الحركة السياحية مما يعزز من مكانتها كوجهة بارزة على مدار العام خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ بأعداد الزوار خلال الموسم الحالي.