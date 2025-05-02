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الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل بتراجع وتيرة الحرب التجارية

الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل بتراجع وتيرة الحرب التجارية

2025-05-02 05:04:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية اليوم الجمعة، بعد أن قالت الصين إنها بصدد تقييم فرص المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مما عزز التفاؤل بأن توترات الرسوم الجمركية ستنخفض.


وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6 بالمئة، وارتفعت الأسهم اليابانية بنسبة 0.8 بالمئة بعد تعليقات إيجابية من كبير المفاوضين التجاريين في البلاد، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.


وانعكست العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" في التداولات الآسيوية بعد خسائر سابقة لتقفز بنسبة 0.8 بالمئة، وسجل مؤشر "إس أند بي 500" ارتفاعاً لثمانية أيام متتالية - أطول فترة منذ آب- وسط تفاؤل متزايد بتراجع حدة التوترات التجارية.


بترا

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