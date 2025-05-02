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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

2025-05-02 05:04:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد صباح اليوم الجمعة فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.


وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد عمر مصطفى أبو ليل (39 عاما)، برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه من قبل الجيش الإسرائيلي.


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت محيط مخيم بلاطة، وحاصرت منزلا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية من آليات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ودوي انفجارات.


ومنعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال من الاقتراب من المنزل المحاصر، وأغلقت جميع مداخل المخيم.

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