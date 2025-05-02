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لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية

لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية

2025-05-02 05:04:16
(MENAFN- Al-Bayan) ">تولى لي جو هو، نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي للشؤون الاجتماعية ووزير التعليم اليوم الجمعة منصب الرئيس المؤقت للبلاد، ليحل محل هان دوك سو في هذا المنصب.

وكان من المقرر أن يحل نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشوي سانج موك محل هان في منصبه كرئيس، لكنه استقال في وقت متأخر من أمس الخميس بعد أن تحرك الحزب الديمقراطي المعارض لعزله.

وأصدر لي تعليماته للجيش اليوم الجمعة برفع حالة الاستعداد إلى "أعلى مستوى"، طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن لي قوله "يتعين على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل استمرار الحكم الرشيد للدولة دون أي فراغ في شؤون الدولة أو أي ارتباك".

وشغل هان منصب رئيس الوزراء من عام 2022 حتى أمس الخميس. كما تولى الرئاسة بالوكالة بعد تعليق مهام يون سوك يول كرئيس إثر إعلانه المفاجئ الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، مشيرًا إلى تهديدات غامضة من خصومه السياسيين.

MENAFN02052025000110011019ID1109499827

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