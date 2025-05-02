تراجع أرباح باسف الألمانية للكيماويات في الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) ">تراجعت أرباح شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات بشكل حاد في الربع الأول من العام الجاري بسبب انخفاض حجم المبيعات وضغوط الأسعار.

وذكرت باسف أن صافي أرباحها المتاح لحملة الأسهم بلغ 808 ملايين يورو (913 مليون دولار) مقابل 36ر1 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع مبيعات الشركة ربع السنوية بشكل طفيف من 5ر17 مليار يورو إلى 4ر17 مليار يورو.

ويعود التراجع الكبير في مبيعات باسف بشكل أساسي إلى ضعف حجم المبيعات في قطاعات المنتجات الزراعية والكيماويات ومنتجات التغذية والعناية.

وظل حجم المبيعات في القطاعات الأخرى مستقرا مقارنة بالعام الماضي.

وأسهم انخفاض الأسعار في جميع القطاعات تقريبا، بسبب ضغوط المنافسة، في تراجع الأرباح، رغم أن قطاع التغذية والعناية استطاع تحقيق زيادة في الأسعار.

وانعكس تأثير أسعار العملة، ولاسيما قوة الدولار، بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الشركة.

واقترح مجلس المديرين التنفيذيين والمجلس الإشرافي في باسف توزيع أرباح على السهم تبلغ 25ر2 يورو، على أن يتم إقرار هذه النسبة خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم اليوم الجمعة.